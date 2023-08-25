Правительство Испании одобрило закупку бронемашин VAC для замены M-113

ЦАМТО, 24 августа. Правительство Испании разрешило Минобороны приступить к реализации программы закупки новой многоцелевой гусеничной машины боевой поддержки (Vehiculo de Apoyo de Cadenas: VAC).

Новая бронемашина предназначена для замены состоящих на вооружении устаревших ББМ M-113.

Как сообщает Infodefensa.com, стоимость проекта составляет 1,954 млрд. евро. Программа предусматривает закупку на первом этапе 394 новых бронемашин в различных вариантах.

В апреле 2023 года правительство уже одобрило порядок финансирования программы, однако для официального старта проекта требовалось данное разрешение. Получение одобрения позволит Министерству обороны провести тендерную процедуру, наиболее вероятным победителем которой является испанский консорциум Tess Defence. Ожидается, что контракт будет заключен в ближайшие месяцы. Консорциум, в состав которого входят Santa Barbara Sistemas, Indra, Sapa Placencia и Escribano, в настоящее время уже реализует программу поставки СВ Испании ББМ VCR "Драгон" с колесной формулой 8x8.

В справке, опубликованной после заседания правительства, указано, что гусеничная машина боевой поддержки в различных вариантах позволит заменить имеющиеся гусеничные бронетранспортеры и обеспечит СВ Испании улучшенную мобильность, защиту и огневую мощь, дополняя основные боевые танки "Леопард-2E" и боевые машины пехоты VCI "Пизарро".

Как предполагается, разработка VAC будет реализована на базе боевой машины пехоты "Пизарро" и бронированной инженерной машины (AEV) "Кастор", выполненных на шасси семейства ASCOD австрийско-испанской разработки. ББМ будет использовать те же боевые системы и башни, что и боевая бронированная машина VCR "Драгон" с колесной формулой 8х8.

На последней выставке Feindef консорциум Tess Defense представил прототип новой бронемашины, оснащенный новой 120-мм минометной башней компании Escribano.

Командование СВ Испании также подтвердило, что новая бронемашина будет отличаться более высокой защитой от мин, самодельных взрывных устройств и обстрела артиллерийскими снарядами и будет производиться в нескольких модификациях: командно-штабной машины, бронетранспортера, самоходного миномета, самоходного ПТРК, санитарной машины, БРЭМ, машины снабжения.

Согласно планам СВ Испании, замена M-113 будет проходить постепенно в течение следующего десятилетия и завершится в 2035 году. На первом этапе планируется снять с вооружения более половины устаревших ББМ, сократив их количество с 1250 до 600 ед. Ранее правительство Испании одобрило передачу части устаревших M-113 ВС Украины.