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ТАСС

Запуск первого японского лунного модуля перенесли на 27 августа

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Hакета H-2A
Hакета H-2A.
Источник изображения: © Japan Aerospace Exploration Agency/Getty Images

Как отметили в Mitsubishi Heavy Industries, причиной стали плохие погодные условия в районе космодрома Танэгасима

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя H2A с первым японским модулем для исследования Луны, который получил название SLIM, перенесен с 26 на 27 августа. Об этом сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries.

Отмечается, что причиной изменения плана стали плохие погодные условия в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. В случае повторного переноса запуск может пройти в период с 28 августа по 15 сентября.

Аппарат высотой 2,4 м и весом 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Полученные данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Изначально планировалось отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью. 

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