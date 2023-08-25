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Военное обозрение

«Может произвести революцию в мире артиллерии»: немецкая компания разрабатывает 155-мм боеприпас с прямоточным двигателем

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Rheinmetall Denel Munition (RDM) разрабатывает 155-мм артиллерийский снаряд с прямоточным двигателем.

В случае успеха новый боеприпас может произвести революцию в мире артиллерии за счет гораздо большего радиуса действия

- говорится в издании Military Africa.

Как утверждается, прямоточный двигатель увеличит дистанцию огня до 150 км. Снаряд все еще находится на стадии разработки, но компания уже провела несколько тестовых стрельб.

Прямоточная реактивная силовая установка использует поступательное движение снаряда для сжатия воздуха, идущего в двигатель. Затем этот сжатый воздух смешивается с топливом и воспламеняется, создавая тягу. Прямоточные двигатели эффективнее ракетных на высоких скоростях, что делает их оптимальными для артиллерийских выстрелов большой дальности.

В феврале 2021 года RDM заключила десятилетнее соглашение с американской компанией Northrop Grumman, предусматривающее разработку технологий для высокоточных боеприпасов большой дистанции действия.

Создаваемый RDM реактивный снаряд создается на основе боеприпаса VLAP («артснаряд с повышенной скоростью»), который использует ракетный ускоритель для достижения дальности стрельбы в 54 км. Идущий ему на замену прямоточный двигатель позволяет нести меньшую полезную нагрузку, но он намного дешевле.

Над аналогичными проектами ведут работу также Boeing (США) и Nammo (норвежско-финская компания). Однако в RDM считают, что их снаряд будет более доступным и простым в обслуживании в сравнении с другими изделиями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Rheinmetall
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