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ТАСС

Индийский луноход совершил первую поездку по Луне

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Источник изображения: AP Photo/ Aijaz Rahi

Он проведет на естественном спутнике Земли минимум 14 суток

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Индийский луноход "Прагьян", прибывший 23 августа на спутник Земли на борту посадочного модуля станции "Чандраян-3", совершил первую поездку по Луне. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.

"Луноход [миссии] "Чандраян-3" сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне", - сообщило космическое ведомство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что "Прагьян" выкатился из модуля и раскрыл солнечные батареи с помощью провода. Последний подключен к посадочному модулю "Викрам". Подготовка к спуску лунохода потребовала времени. Это связано с тем, что он не мог быть запущен до тех пор, пока пыль, поднятая при прилунении посадочного модуля, не рассеется. Поскольку гравитация у Луны меньше, чем у Земли, пыль там оседает дольше.

Луноход "Прагьян" весом 26 кг проработает как минимум лунный день (14 земных суток). Лунный полюс как цель экспедиции был выбран потому, что пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район. Миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе лунного экватора.

Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли. Полученные данные позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность для анализа и понимания истории появления воды в Солнечной системе. 

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Индия
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