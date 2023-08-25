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Военное обозрение

Для российского флота и на экспорт: представлены новые версии подводных лодок

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«Амур-1650»

КБ «Рубин» представило новые версии подводных лодок для ВМФ России и международных заказчиков.

«Амур-1650» рассчитан в первую очередь на экспорт. Субмарина этого типа водоизмещением около 1800 тонн базируется на проекте 677 «Лада». Она оснащена шестью торпедными аппаратами. Экипаж сокращен благодаря автоматизации до 35 человек. Силовая установка представлена ВНЭУ.

Выступающий в качестве топлива водород не хранится на борту, а производится и используется мгновенно (что существенно снижает риски аварии). В качестве дистиллята используется дизельное топливо, на котором могут работать и дизель-генераторы. ВНЭУ не требует технического обслуживания вплоть до капитального ремонта субмарины.

Источник изображения: topwar.ru

«Амур-950»

«Амур-950» заимствовал конструкцию у «Амур-1650», но имеет водоизмещение всего 950 тонн и экипаж из 19 моряков. В «Рубине» его позиционируют как оптимальное решение при выполнении ударных задач против ПЛ, надводных кораблей, катеров и наземных объектов противника, а также при ведении разведывательных действий. Одним из вариантов оснащения является установка ВПУ для крылатых ракет Club-S.

Источник изображения: topwar.ru

Новая версия проекта 636.3

Еще одной подводной лодкой, представленной «Рубином», стала новая версия проекта 636.3. ДЭПЛ этого типа в настоящее время поступают в состав различных флотов ВМФ России. Среди внесенных изменений выделяется возможность запуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Водоизмещение субмарины составляет 3900 тонн, дальность хода 7500 миль. Она может работать на глубине до 240 метров. Другие усовершенствования затронули радиолокационные системы и оборудование, призванное уменьшить акустическую сигнатуру ПЛ.

Источник изображения: topwar.ru

«Аргус»

Показан концепт автономного необитаемого подводного аппарата «Аргус» водоизмещением 3,2 тонны. Он способен работать на глубине до 6000 метров в течение 24 часов. Как сообщается, «Аргус» предназначен для решения широкого круга задач, связанных как с разведкой и разработкой морских месторождений, так и с проведением спасательных операций. Аппарат может действовать в составе группы из пяти БПА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Club-S
Амур 950
Амур-1650
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
ВНЭУ
Калибр КР
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