Авантюра не оправдалась. Киев призвали поумерить амбиции в контрнаступлении

Россия рационализировала действия и добилась военных успехов, чего не скажешь об Украине. Увлеченная фантазиями о победе, она тратит ресурсы на нереалистичные цели, что приводит ВСУ к неудачам и ставит союз с Вашингтоном под угрозу. Чтобы избежать трагедии, ей надо умерить амбиции, пишет UnHerd.

Арис Русинос

Украинский суверенитет всегда был в руках американцев.

В последние полтора года призывы к мирным переговорам между Москвой и Киевом постоянно отвергались украинским правительством и его наиболее рьяными онлайн-сторонниками как "путинская пропаганда" или пораженчество. Однако неутешительные на данный момент результаты ВСУ в ходе разрекламированного контрнаступления сделали всю эту тему в целом весьма сомнительной: сейчас у России нет никаких стимулов для диалога.

Как заявил на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас не просматривается". Фактически Лавров применяет тот же аргумент против мирного урегулирования, который и Украина, и ее западные союзники выдвигали на более ранних этапах вооруженного конфликта. Он продолжил: "Мы рассматриваем лицемерные призывы западников к переговорам как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, давая возможность обессиленным украинским войскам получить передышку, перегруппироваться и получить больше оружия и боеприпасов". Для диалога нужны две стороны, и даже если Вашингтон заставит Киев сесть за стол переговоров, то Москва в настоящее время не примет никакие уступки, кроме капитуляции противника, на которую Украина не пойдет и которую Америка не вынесет.

С точки зрения России, боевые действия входят в комфортный ритм: современная американская и европейская бронетехника, которую ВСУ так долго требовали и поставка которой вызвала такую тревогу, став причиной драматических коллизий в западных столицах, расходуется впустую, бросаемая на оборонительные линии противника без особого эффекта, по крайней мере, до сих пор. Весенний шквал ужасающих видеороликов, снятых с беспилотников и демонстрирующих гибель русских на местах, обернулся чем-то полностью противоположным. Теперь сторонники Москвы ликуют из-за ликвидации становящихся для ВСУ все более дорогими масс живой силы, гибнущей от дешевых FPV-дронов. Российская экономика в условиях западных санкций чувствует себя лучше, чем кто-либо ожидал, в то время как европейские правительства сталкиваются с недовольством своих избирателей в связи с ростом стоимости жизни. На дипломатическом фронте незападные державы смотрят на конфликт либо с невозмутимым хладнокровием, либо с плохо скрываемым удовлетворением, испытывая эйфорию от торговли с Москвой по льготным условиям и от своей усиливающейся роли в многополярном миропорядке, который сейчас формируется буквально на глазах. В Африке Россия оказалась не только не изолированной, но и быстро расширила свое влияние по мере снижения роли США и Европы. Самая большая угроза выживанию Украины — непостоянная воля изменчивой демократической системы Соединенных Штатов — медленно движется в том направлении, на которое всегда надеялся Путин. Сам конфликт, возможно, и не принес того ошеломляющего успеха, на который изначально надеялся российский президент, но последние события в рамках боевых действий выглядят более благоприятными для Москвы, а прошлые неудачи российской армии теперь выправляются (под неудачами западные СМИ подразумевают обоснованные тактические отходы российских войск, — Прим. ИноСМИ). Киеву сейчас крайне необходимо попытаться еще раз обернуть вспять эти тенденции.

В таких обстоятельствах видится что-то аморальное в шквале анонимных брифингов, с помощью которых администрация Байдена сейчас дистанцируется от злополучно начавшегося контрнаступления Украины. Ведь результаты операции, в конце концов, не стали неожиданностью для американских стратегов: как показали утекшие разведывательные данные, обнародованные на платформе Discord, еще в феврале Пентагон предупреждал, что наступление, скорее всего, "совсем не достигнет" заявленных целей. Изощренная стратегия мощной обороны Москвы в сочетании с "недостатком живой силы и средств обеспечения" у Киева и "постоянными недостатками в подготовке ВСУ и поставках боеприпасов многократно увеличат потери во время кампании", позволив Украине достигнуть лишь "скромных территориальных приобретений". Хотя есть и серьезные другие мнения, например, что истощение артиллерии и живой силы русских под атаками ВСУ в конечном итоге принесет свои плоды, результаты, похоже, подтверждают точность первоначальной оценки американцев.

Учитывая огромную разницу между Россией и Украиной — в размерах, населении, национальном богатстве и промышленном производстве, — стратегия войны на истощение, принятая Киевом, при которой ВСУ несут огромные контрнаступательные издержки, представляется рискованной авантюрой. Всегда было маловероятным, что украинская армия сможет в течение нескольких месяцев полностью сменить свою военную доктрину на концепцию натовского образца, чтобы победить — без какого-либо превосходства в воздухе, а это неотъемлемый элемент американского способа ведения военных действий — хорошо окопавшегося врага, во много раз превосходящего ее по численности. Характерно, что не военный истеблишмент США, а наиболее экзальтированные онлайн-сторонники Украины делали самые громкие заявления о предстоящем наступлении, одновременно принижая военный потенциал России. Кажется даже несправедливым, что сейчас Киеву приходится расплачиваться за их безрассудство, хотя вроде бы и исполненное благих намерений.

Подход администрации Байдена к конфликту всегда был фундаментально разумным: Украину следует поддерживать в переговорах, но только с позиций относительной силы. Однако сегодня уже бесполезно с опозданием отмечать (как это теперь анонимно делают официальные лица США), что, возможно, главный американский генерал Марк Милли был прав, утверждая, что период наибольшей мощи ВСУ пришелся на прошлую осень, после неожиданного успеха и Харьковской и Херсонской операций. Тогда вынужденная растянуть свой фронт Россия находилась в большом напряжении и, казалось, была готова к диалогу. В то время звезда Украины была на подъеме, и запланированное на весну этого года контрнаступление, казалось, таило в себе ужасную угрозу для руководства в Кремле. Однако даже тогда Москва настаивала на том, чтобы Киев признал ее контроль над территориями, которые ВСУ только что покинули, что для Украины, конечно, было невозможным условием для начала переговоров.

Даже самый лучший шанс на мир — прямой диалог при посредничестве Анкары после отказа Москвы от первоначального блицкрига, направленного на смену режима, — оказался тупиком после внезапного ухода России с северной Украины и демарша Запада. <...>

Была надежда, что в результате контрнаступления Украина добьется улучшения своих позиций, необходимых для содержательных переговоров. Однако сейчас разумнее рассмотреть альтернативы, не исключая возможности внезапного прорыва ВСУ. В своей недавней статье для UnHerd видный американский политолог Эдвард Люттвак (Edward Luttwak) предлагает Киеву сделать ставку на тотальную мобилизацию, собрав трехмиллионную армию для отражения угрозы со стороны Москвы. Это была бы смелая но, наверное, отчаянная авантюра, которая либо сломала бы хребет российской армии, либо уничтожила бы саму Украину. Качество ВСУ сейчас упало, поскольку на смену фанатичным добровольцам первых месяцев конфликта пришли зачастую не желающие воевать призывники, а недавно созданные и обученные на Западе бригады, призванные возглавить наступление, показали себя не так, как от них ожидали. Украине, безусловно, потребуются дальнейшие волны мобилизации, но на этом спорном этапе было бы опрометчиво ставить выживание страны в зависимость от немедленных "оперативных подвигов" новых призывников.

Возможно, более разумным подходом для Киева было бы умерить свои ближайшие цели на этой стадии подходящего к концу лета, подготовиться к холодам, мобилизовать ресурсы и оценить возможности, которые, может быть, откроются к следующей весне. Вместо того, чтобы предпринимать расточительные, сугубо символические действия, такие как попытка взять Артемовск — город, который, как нас заверяли сами украинцы, не имеет стратегической ценности, — или отвлекающие второстепенные операции, как создание плацдарма на левом берегу Днепра, ВСУ следует отказаться от активных боевых действий и приготовиться к зиме, которая, несомненно, будет трудной, — если только Украина не чувствует уверенности в том, что сможет задействовать все свои возможности на южном направлении, что, по-видимому, и происходит. Как утверждают некоторые аналитики, если Киеву не хватает способностей для командования и управления войсками, чтобы пойти на нечто большее, чем разрозненные атаки в масштабах роты, то ему надо переоценить свою стратегию, отдавая приоритет наращиванию фактического военного потенциала, а не виртуальной необходимости произвести впечатление на мир. Стратегия по укреплению международной поддержки на основе обещаний бесконечной череды невероятных побед вообще не является реалистичной и долгосрочной.

Определенный успех, достигнутый этим летом Россией, стал результатом сокращения ее растянутых фронтов и рационализации боевых линий, осуществленных прошлой осенью. Казавшаяся унизительной на тот момент стратегия генерала Суровикина теперь принесла плоды. Отказ ВСУ от текущего наступления не обязательно будет означать уступку территории, как у России в прошлом году. Ведь все последние два с половиной болезненных месяца украинской наступательной операции проходили исключительно в спорной "серой зоне" на нейтральной полосе, вдалеке даже от первой фиксированной линии обороны ВС РФ. Ничто не мешает Киеву использовать оставшиеся силы, артиллерию и мобильные бронетанковые резервы таким же образом. Это также не исключает нанесения ударов по российским целям при случае, если только не брать в расчет нереалистичные ожидания и давно распиаренные цели задержавшегося контрнаступления.

Вместо того, чтобы тратить политический капитал на получение дорогостоящего высокотехнологичного оружия, такого как истребители F-16, которые не будут использоваться в реальных боях до конца этого десятилетия, Украине, возможно, лучше сосредоточиться на недорогих и легко производимых вооружениях, как дроны-камикаде, с помощью которых Москва сеет такой хаос на позициях противника.

Острые трансграничные уколы, такие как атаки БПЛА и кратковременные вторжения диверсантов на российскую территорию, могут хорошо смотреться в социальных сетях, но выбивают из колеи все более ненадежного американского спонсора Киева и отметаются Москвой как повод для беспокойства. Вместо таких нападений Украине следует сосредоточиться на том, чтобы переложить человеческие и материальные издержки конфликта обратно на Россию, заставив Путина вернуться к наступательным операциям.

Хотя сейчас уже практически не осталось таких условий, которые позволили ВСУ провести дерзкое и эффективное наступление прошлой осенью, тогда они продемонстрировали способность к стойкой защите от превосходящих сил противника, и в этом отношении ничего не изменилось. России удалось взять два города, Мариуполь и Артемовск, преодолев отчаянную оборону украинцев, но оба раза она сделала это с огромными затратами, фактически заморозив наступательные операции в других частях страны (информация не соответствует действительности, у России достаточно ресурсов для любых необходимых операций, — Прим. ИноСМИ). Развивающееся движение ВС РФ в направлении Купянска станет проверкой их нынешних возможностей атаки, и нет никаких оснований полагать, что Москве станет легче. Напротив, импровизированная авантюра Пригожина с бунтом исключила группу "Вагнер" из арсенала блестящего оружия Путина, и, хотя недавние усилия президента по мобилизации, возможно, и укрепили оборонительные рубежи страны, сомнительно, что Москва сможет выдержать возможные другие наступательные действия ВСУ без дальнейших политически затратных волн призывов в армию (информация не соответствует действительности, необходимости в мобилизации нет, Россия способна защитить рубежи имеющимися средствами, — Прим. ИноСМИ). Между тем, как и в прошлом году, Киев защищен от атаки с севера узкими лесными дорогами и непроходимыми болотами. Даже растянувшийся вдоль границы с Россией второй город Украины Харьков будет весьма неудобоваримой целью для наступающих войск.

Таким образом, временный упор на оборону этой осенью и следующей весной не будет представлять серьезной угрозы для Украины, но позволит ей укрепить свое самое стратегически слабое место, а именно ее позиции в американской политической системе. Ибо жестокая правда такова: главный стратегический императив Киева состоит не в том, чтобы взять Крым или сомнительно лояльные города Донбасса, а в том, чтобы сохранить квази-союз с США столько, сколько необходимо для обеспечения среднесрочного выживания своего государства. Без Соединенных Штатов за спиной Украины вся поддержка со стороны Европа испарится — с разной степенью сожаления и облегчения. Даже ястребиная масштабная программа перевооружения Польши не является гарантией уверенности в победе ВСУ.

Неудобная реальность заключается и в том, что суверенитет Украины жестоко ограничен капризами внутренней американской политики. Независимо от того, избежит ли Трамп тюрьмы, чтобы вернуться к власти, или станет ли вовлеченность Байдена в коррупционный скандал, совершенно не связанный с конфликтом, политически значимой, оппозиционная партия США испытывает все большее недовольство текущей прокси-войной, а весьма непостоянные в своих пристрастиях американские избиратели все меньше хотят финансировать союзника и дальше.

Тем не менее вместо того, чтобы укрепить американо-украинский альянс, разочаровывающие результаты контрнаступления обнажали раскол между двумя странами. Это именно та роскошь, которую Киев не может себе позволить, ведь она намного перевешивает важность взятых ВСУ нескольких деревень, разрушенных до основания. Активизирующаяся игра в перекладывание вины между анонимными чиновниками администрации Байдена, обвиняющими украинскую армию в чрезмерных обещаниях и недостаточной реализации "правильной" стратегии, и киевскими официальными лицами, осуждающими Запад за "недопоставки" оружия, со временем никак не будет работать в пользу Украины (на самом деле западным дипломатам хорошо бы уже сейчас остерегаться зарождающегося у союзника мифа об "ударе в спину").

Вместо публичных заявлений о вечной поддержке, за которыми следуют частные опровержения этой мантры, Вашингтону не надо обещать Киеву больше, чем он реально может дать, учитывая еще и возможность смены команды Белого дома. В равной степени Украина теперь должна умерить свои амбиции в расчете на американскую "крышу". Киеву необходимо отказаться от фантазий о том, чтобы разделить униженную Россию на этнические республики или загнать Путина на скамью подсудимых в Гааге, сосредоточившись вместо этого на том, что реально может быть достигнуто в следующем году. И США, и Украина должны пойти на компромисс: первые — предоставляя союзнице больше помощи в течение более длительного периода времени, чем это политически удобно Байдену, а вторая — балансируя свои цели, чтобы они соответствовали ее объективным возможностям.

Независимо от того, насколько желанно урегулирование путем переговоров, в настоящее время оно недостижимо. У Киева нет другого выбора, кроме как продолжать боевые действия. А Вашингтон несет моральные обязательства продолжать свою поддержку в военном конфликте, который вряд ли завершится самое раннее к концу следующего года. Ссылаясь на в конце концов состоявшийся вывод американских войск из Афганистана, Лавров на прошлой неделе отметил, что "Соединенные Штаты имеют не лучший послужной список в вопросе поддержки своих союзников". Если США докажут правоту Лаврова, НАТО — и тем более Украине — это совсем не пойдет на пользу.

Комментарии читателей:

Chris Keating

Никакого тупика на Украине нет, поскольку Киев только что разбил свою армию на подготовленных оборонительных линиях Москвы, не прорвав ни одной из них. А их как минимум три. Российская армия практически не тронута и значительно увеличилась в размерах по сравнению с тем, что было раньше. Кроме того, после начала спецоперации она производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, а Украина выпрашивает у Запада оружие, которого уже нет. Потери, понесенные ВСУ, оцениваются где-то между 100 и 400 тысячами погибших. Ни одно европейское или американское правительство или агентство не объявит об этой трагедии.

Путин пытался вести переговоры с США еще в декабре 2021 года, но Блинкен посмеялся над ним. Теперь цыплята возвращаются домой на насест. Любые разговоры о замороженном конфликте — это всего лишь принятие желаемого за действительное, попытка прикрыть западную катастрофу катастрофических масштабов.

S Smith

Просто невероятно. Сейчас мы зашли в тупик с русским медведем на восточноевропейских полях смерти, которые не имеют почти никакого отношения к интересам обычных американцев. Эта долгосрочная игра наших политиков приносит только больше страданий украинцам, провоцирует больше смертей и разрушений. В это время в США обычные граждане лишаются своих прав, средний и рабочий класс вымирает из-за безудержной инфляции, ужасных цен на жилье и отвратительно дорогого бензина, что частично вызвано этим необдуманным разжиганием конфликта.

В то же время прогрессивные левые в США согласились на операцию по отмыванию денег для поджигателей войны и преступного синдиката семьи Байденов на Украине. Все это служит не Америке, а только крошечной части элиты. Мы политически неблагополучное феодальное общество, которым в настоящее время управляют проснувшиеся милитаристские элиты. Какой цинизм!

Allison Barrows

"Непостоянные" избиратели Америки, как вы нас описываете, не голосовали за участие США в этой прокси-войне. На самом деле нашего мнения вообще никто не спрашивал. Нас задушили пропагандистской кампанией с мантрой "Давид против Голиафа". И те, кто восприимчив к сентиментальным историям, которыми СМИ кормили нас с ложки, упивались ею. А тех, кто этого не делал, высмеивали как "апологетов Путина".

Миллиарды долларов с наших налогов и наша военная техника были направлены (якобы) на помощь Украине, в то время как наши собственные города горят и подвергаются вторжению иностранцев со всего мира. Наше руководство, если его можно так назвать без смеха, насквозь коррумпировано, и ему плевать, что мы об этом знаем. Байдены уверены, что, хотя их скандал со взятками на Украине раскрыт, им ничего за это не будет. И это в то время, когда бывшего президента преследуют, причем за такие "преступления", как выражение своего мнения и отправка электронных писем.

Украина — это проблема Украины. А продажного маленького клоуна, позирующего для обложки журнала Vogue, нужно просто послать на три буквы.

Johann Strauss в ответ Allison Barrows

Вы попали прямо в яблочко!

Jürg Gassmann

В политическом ландшафте США внешний/оборонный курс — это собака, которой управляет ее же хвост в виде внутренней политики и бюрократических распрей. Вот так и получается, что джихадисты, вооружённые и обученные ЦРУ, подвергаются бомбардировкам ВВС США. Именно так вы получаете нашу стратегию по Украине, разработанную сливками неоконов (Джейк Салливан, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен и так далее) и опирающуюся на "Триумф Воли", которая противоречит трезвым и профессиональным оценкам военных и экспертов из Пентагона.

David Wildgoose

Пытки и убийства украинских граждан (этнических русских) после ухода России с тех территорий, несомненно, были осуществлены киевскими неонацистами, на что широко указывалось в то время. Вся эта трагедия никогда не произошла бы, если бы американские неоконсерваторы не подтолкнули Путина к вооруженным действиям. Но жертвами стали обычные жители Украины разного этнического происхождения.

Andy Iddon

Минские соглашения были заведомой ложью со стороны Запада (Меркель, Die Zeit, декабрь 2022 года). Вам этого мало?

Chuck Burns

Народ Украины расплачивается за то, что американские неоконсерваторы играют в свои политические игры по ниспровержению всех, чтобы превратить мир в своих подчиненных вассалов.

В статье нет никакого упоминания о подстрекательстве неоконсерваторов и свержении киевского правительства в 2014 году. Никакого упоминания о фальшивых и саботированных Западом соглашениях Минск-1 и Минск-2, а также о переговорах в Турции, испорченных западным лакеем Борисом Джонсоном.

Россия наивно попалась на минскую ложь, поэтому переговоров больше не будет. Москва уже рассказала нам, чем это закончится. Это будет военное решение. Как минимум, Днепр станет разделительной линией между буферной зоной и Российской Федерацией. Западная часть бывшей Украины, скорее всего, будет разделена между Польшей, Венгрией и Румынией. Словакия также может получить свою долю.

Если и останется что-то, что можно будет называть Украиной, это будет не что иное, как город-государство с мощным военным присутствием России на восточной границе.

S Smith

Эта наша прокси-война на Украине разрушает экономику ЕС И США. Черт возьми, ни один политик на федеральном уровне, похоже, больше не заботится об американских трудящихся. Эта ужасающая глупость с выступлением Зеленского перед совместной сессией конгресса доказала это. Нас просто оставляют гнить и умирать из-за ужасных расходов на здравоохранение, инфляции и вышедших из-под контроля цен на жилье. Все это делается для мировых элит, и особенно для схем отмывания денег семьи Байденов. А левые просто суют коллективную голову в песок или фактически поддерживают нашего зомби-президента. Здесь, в США, будто Зазеркалье. И республиканцы по большей части не лучше. Мы живем в феодальные, авторитарные времена.

Yan Chernyak

Очень глубокая статья. Есть о чем подумать. Спасибо!

Anna Bramwell

Почему все говорят о жестокости советских войск в Европе во Второй мировой войне? Кстати, большую часть этих сил составляли украинцы. Почему у нас так мало говорят о жутких преступлениях украинцев против поляков в 1939 году, а затем на протяжении всего периода войны, с 1941 по 1945 год?

Tyler Durden

Зеленский был готов вернуться к Минским соглашениям в апреле 2022 года, но на Украину срочно послали Бориса [Джонсона], чтобы убедить президента, что военные усилия, финансируемые Америкой, того стоят.

Так что да, Вашингтон решит эту проблему, вернувшись к Минским соглашениям. Но теперь он должен будет принять полностью независимые Донецкую и Луганскую республики в составе Российской Федерации. Оно того стоило?

Jürg Gassmann

Как правильно говорит автор статьи Русинос, Минский вариант урегулирования исчез. Россия сейчас его не примет. Позиция Москвы сейчас такова:

Весь Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон (и Крым, конечно) должны быть признаны российскими. Остальная часть Украины нейтральна, не в НАТО, никаких связей с альянсом. Киевские нацисты отстранены от власти и лишены влияния. Никаких уступок западноукраинских областей Польше. Могут быть дополнительные условия, такие как как восстановление собственности православной церкви и духовенства, а также возвращение к свободе религии и отмена этнических привилегий (что также поддерживают Венгрия и Румыния и что должно помешать Украине вступить в ЕС, если не будет исправлено).

Как сказал Лавров, цена решения конфликта для Украины будет с течением времени лишь расти, если только она не "вытащит кролика из шляпы". Это в принципе возможно, но на данный момент маловероятно, поскольку большинство мыслимых "кроликов" должны быть поставлены США или НАТО, а их у тех уже практически нет.