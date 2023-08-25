Запад вдруг обнаружил, что не выигрывает на Украине

Проукраинский оптимизм на Западе рассыпается, пишет Nové slovo. Туман пропаганды, не считающейся с реальностью, рассеивается, и обнаруживается масса сюрпризов. И вот там уже с удивлением слышат, что, оказывается, Украина не выигрывает. Тон ведущих СМИ, пишущих о конфликте, меняется.

Иван Гоффман

Когда желаемое выдается за действительное, теоретически может получиться так, что желаемое сбывается. Это как со сломанными часами, которые дважды в день показывают правильное время. Однако больше вероятность того, что рано или поздно о себе заявит жестокая реальность, с которой мы не хотели мириться. Во время войны первой гибнет правда. Когда рассеивается туман пропаганды, не считающейся с реальностью, открывается масса сюрпризов. И вот об Украине мы с удивлением слышим, как во весь голос нам докладывают — мы не выигрываем.

Пропагандисты, как правило, отказываются от альтернативной, сказочной и фальшивой "реальности" после того, как уже не могут убедить в ней аудиторию, или когда им выгоднее раскрыть карты и признать положение дел. Тон, с которым сегодня видные американские СМИ сообщают о вооруженном конфликте с Россией на Украине, меняется. Вера в украинскую победу слабеет, и появляются материалы, в которых военные стратеги гадают, где же Североатлантический альянс совершил ошибку.

Издание "Нью-Йорк таймс" и "Уолл-стрит джорнэл" открывают Америку, констатируя, что с американской стратегией и подготовкой по стандартам НАТО украинцам не победить, если Украина не контролирует небо. Однако военные специалисты не могли не понимать этого с самого начала. Раз на Украину отправляют большими партиями оружие и боеприпасы, хотя известно, что без поддержки с воздуха и противоракетной обороны украинские силы легко уязвимы для противника, то подлинная причина этой помощи, а может, и самого вооруженного конфликта, могут быть рекордные 400 миллиардов долларов, которые западные производители оружия заработали за прошлый год. Кстати, в текущем году прогнозируется прибыль еще на 50 миллиардов больше.

Все чаще западные эксперты признают, что украинцы не побеждают не только потому, что Запад недооценил русских. Американцы на Украине оказались в положении, когда они как бы кричат русским: "Стой, а то промахнусь!" Пренебрежение русскими — давняя ошибка, которую Запад повторяет на протяжении всей своей истории, пытаясь взять под контроль русские недра. Сами русские такой ошибки не совершают. На всякий случай они строят серию оборонительных линий, хотя и могли положиться на то, что с американскими ноу-хау украинцы не смогут преодолеть даже первую из них. Русские Запад не недооценивают. Наученные опытом они видят угрозу для собственного существования и ждут от Запада худшего. У российской пропаганды, таким образом, на руках лучшие карты.

Прежний проукраинский оптимизм рассыпается и у нас. Наряду с репортажами о молодых украинских патриотах, которые видят свое место с оружием в руках на фронте, мы уже читаем истории людей, которые бежали с Украины с купленной фальшивой справкой о негодности к военной службе и которые говорят: "Это не моя война. Я не хочу умирать за коррумпированный режим". Разумеется, это дискредитирует заявления наших политиков о том, что вооруженный конфликт — это наш конфликт.

То, что Украина не выигрывает, а ее контрнаступление разочаровало Североатлантический альянс, не означает, что Россия побеждает. Россия лишь не проигрывает. В войне умирают с обеих сторон. И украинцы, и русские оплакивают своих погибших. Но и мы не выиграем, сколько бы мы ни дали денег на убийства. По прошествии времени у всех войн обнаруживается одна общая черта: они не стоят загубленных человеческих жизней. Эти погибшие выгодны только производителям оружия, которые делают свой выгодный бизнес.