Эксперты предупредили, что НАТО может распасться из-за Украины

Украине следует забыть о членстве в НАТО и ЕС, пишет Resalat. Запад не пойдет на риск появления в своей среде страны, раздираемой внутренними противоречиями и находящейся состоянии конфликта с могущественной сверхдержавой, считает автор.

НАТО может распасться из-за Украины…

Хотя украинские власти в своей риторике всегда подчеркивали свою абсолютную поддержку и Зеленскому, и всем прочим прозападным силам Киева и говорили о готовности бороться "до победного конца", фактические негативные сигналы, передаваемые НАТО украинскому правительству в последнее время, указывают, скорее, на обратное. Многие аналитики считают недавние разглагольствования европейцев в защиту Украины, скорее, своего рода, пропагандистским маневром (типа геббельсовской пропаганды во время Второй мировой войны), однако всем ясно, что вооруженный конфликт на Украине имеет константы и переменные с точки зрения его влияния на современную систему международных отношений. Как нам видится, при изучении конфликта на Украине эти константы и переменные следует рассматривать неразрывно друг от друга.

Особые сигналы НАТО против Украины

Прежде всего, особое внимание следует уделить конкретным посланиям, направляемым НАТО Киеву. Недавно Стиан Йенсен, глава офиса генерального секретаря НАТО, заявил в ходе дебатов в Арендале, Норвегии, что представляется важным обсудить вопросы безопасности Украины после окончания конфликта. В частности, он заявил, что возможным решением для Украины мог бы стать отказ от части своей территории в обмен на членство в НАТО. В репортаже норвежскому изданию VG (Verdens Gang), передавшему слова Стиана Йенсена, глава Офиса генерального секретаря повторил официальную линию НАТО о том, что в конечном итоге Украине решать, когда и как вести переговоры. Однако он добавил, что его предложение об отказе Украины от части территории выходит за рамки тех вопросов, о которых публично говорил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Йенсен подчеркнул, что его предложение не является окончательным, но может быть "возможным решением". Он добавил, что кажется нереальным, чтобы Россия смогла бы "занять новые территории", но проблема (для Украины) заключается в том, сможет ли Украина вернуть себе часть своих территорий, уже контролируемых Россией.

Эти заявления были сделаны тогда, когда Украина смогла добиться очень ограниченных успехов в рамках своих контратак (если это вообще можно назвать успехами) и неизменно называлась аналитиками, как на Востоке, так и на Западе, проигравшим игроком на поле боя. К числу этих неудач следует добавить и поражение украинцев в сражениях за Бахмут (Артемовск). Россия накануне украинского контрнаступления подготовила обширные минные поля и мощные укрепления, а крупные сражения вдоль линии фронта помешали продвижению ВСУ. В этой ситуации предложения главы канцелярии генсека НАТО и самого Столтенберга, генерального секретаря Североатлантического договора, ясно показывают, что другие западные акторы конфликта утратили полевое и идеологическое управление украинским кризисом и сейчас уже занялись поиском объективных и оперативных решений на пути к миру, который, к их сожалению, окажется "принудительным" для руководства Украины.

Требования Зеленского, которые остались невыполненными

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих публичных заявлениях не раз подчеркивал, что власти западных государств так и не оказали Украине достаточной поддержки во время военного конфликта с Россией. Дешифровать эти слова Кулебы и аналогичные заявления Зеленского не так уж сложно. Изначальное требование украинских властей (в самые первые дни СВО) о создании бесполетной зоны над страной встретило официальное сопротивление со стороны лидеров стран НАТО. Кроме того, в ходе введения энергетических санкций против России некоторые страны НАТО (официально или неофициально) обходили объявленные коллективные санкции Альянса и пытались заключать отдельные сделки с Москвой.

Даже обещание Вашингтона развернуть ракетный комплекс "Патриот" в глазах украинских властей так и не послужило примером "эффективной поддержки" на поле боя. Это обещание было явно не тем, на что рассчитывал Киев с начала конфликта. Во время визита в Вашингтон Зеленский выяснил, что невозможно быстро научить пользоваться этой системой украинских военных или хотя бы просто передать ее компоненты Украине, а кроме того, риск возможного применения Россией баллистических ракет (в случае действительного размещения и использования ВСУ американских систем "Патриот") намного выше тех выгод, которые появятся у ВСУ в случае развертывания этой системы, у которой много недостатков.

Но на этом история не заканчивается. Украине следует официально забыть о членстве в НАТО и Евросоюзе, поскольку Запад не пойдет на риск появления в своей среде страны, ставшей "выжженной землей", даже если эта страна полностью падет жертвой их политики. Президент Франции (далеко не последней державы, входящей в Североатлантический альянс) Эммануэль Макрон недавно подчеркнул, что его страна не согласится с официальным членством Украины в НАТО, поскольку этот вопрос считается для России "красной линией" и будет автоматически означать "объявление НАТО войны Москве". То же самое можно сказать и о перспективах полноправного членства Украины в ЕС. Многие страны, входящие в ЕС, никогда не захотят принять в свое число страну, раздираемую внутренними противоречиями, а также в состоянии вооруженного конфликта с могущественной сверхдержавой.

Решат ли исход конфликта "тайные сделки"?

И Зеленский, и Кулеба очень боятся, что в ближайшие месяцы НАТО окажет сильное давление на Киев, чтобы тот согласился на мир с Россией, и похоже, отчасти это давление уже началось. Очевидно, что и Байден, фактически главный лидер среди стран Альянса, не сможет оставить дело о конфликте на Украине открытым до президентских выборов 2024 года, потому что в таком случае эта проблема может стать ахиллесовой пятой в предвыборной гонке демократов. Не следует забывать, что в последние месяцы республиканцы выступили с максимально жесткой критикой демократов по поводу множества коррупционных схем вокруг вопроса "помощи Украине" и по поводу непомерно высокой цены, которую платит за эту помощь администрация Байдена (причем платит во многом за счет обычных американских налогоплательщиков!). И также проведенные опросы показывают, что большинство американцев согласно с мнением республиканцев в этом отношении.

Вдобавок не раз уже упоминалось, что европейцы также утратили свою гибкость и устойчивость перед лицом конфликта на Украине, поскольку затягивание его привело к превращению Европы в эпицентр многих потенциальных и реальных кризисов в сфере международных отношений. Отношения с Москвой испортились, похоже, навсегда, отношения с Пекином, столь значимые для стран ЕС, теперь также под угрозой, а возврат в прошлое без потерь для европейцев закрыт. В подобной ситуации не исключено, что судьба вооруженного конфликта решится уже не на поле боя, а в тайных переговорах!

Президент Украины никак не может понять, что его страна неизбежно станет объектом закулисной стратегической сделки между НАТО и Кремлем — вопрос лишь в том, произойдет это в ближайшем будущем или в более отдаленной перспективе. Потому вопрос о передаче части территории Украины России, поднятый сначала главой офиса Генсека НАТО, а затем самим Йенсом Столтенбергом, является важным вопросом, который аналитики стратегических проблем в мире не должны игнорировать. В данном уравнении Украина является лишь объектом торговли — не субъектом и никак не решающим игроком. И это, похоже, становится главной константой украинского конфликта.