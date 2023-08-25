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ТАСС

Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить вовлеченность США в конфликт на Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

По мнению экс-президента Соединенных Штатов, украинский кризис "должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в значительной степени вовлечены в конфликт на Украине, однако нынешнему президенту США Джо Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X (ранее Twitter).

"Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он [Байден] не может, так как он попросту некомпетентен", - сказал Трамп.

Украинский кризис, продолжил бывший американский лидер, "должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей". "Вы можете себе представить, что сидите в своей квартире и вдруг в дом влетают ракеты и взрывают его? Неважно, русский вы или украинец", - заявил Трамп.

Трамп также добавил, что в случае, если бы он выиграл президентские выборы в 2020 году и оставался на своем посту, то украинский конфликт "никогда бы не начался". 

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