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ТАСС

В России создали гранатомет для поражения огневых точек с беспилотника

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Как уточняется в реферате к патенту, гранатомет наводится на цель с помощью пульта дистанционного управления дроном и видеокамеры

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гранатомет для беспилотников, предназначенный для поражения огневых точек противника с воздуха, запатентован в России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

"Полезная модель относится к области вооружения, а именно к устройствам размещения и метания боеприпасов с беспилотного летательного аппарата. Технической задачей предлагаемого устройства является расширение возможности устройства для задач, связанных с поражением огневых точек противника в зданиях и сооружениях. Для этого предлагается гранатомет беспилотного летательного аппарата, содержащий магазин и механизм подачи и метания гранаты через ствол гранатомета в сторону цели", - говорится в реферате к патенту на изобретение.

Магазин выполнен в виде цилиндрического барабана, внутри которого находится диск с прорезями для расположения в них гранат. В днище корпуса барабана есть отверстие для подачи гранаты в ствол гранатомета.

Как уточняется в реферате к патенту, гранатомет наводится на цель с помощью пульта дистанционного управления беспилотником и видеокамеры. Затем на электродвигатель по команде оператора подается питание, который через привод в виде зубчатой передачи вращает диск с прорезями, в результате одна из восьми гранат, расположенных в прорезях диска, через отверстие в днище барабана подается в ствол. После этого на соленоид подается напряжение, ферромагнитный сердечник воздействует на гранату и отправляет ее по заданной оператором цели.

При этом, следует из документа, возвратная пружина сжимается, а при снятии напряжения она возвращает ферромагнитный сердечник в исходное положение. "Такое выполнение устройства позволяет поражать цели находящиеся в зданиях и сооружениях в условиях города или на пересеченной местности", - поясняется в патенте. 

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Страны
Россия
Компании
Роспатент
Проекты
БПЛА
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