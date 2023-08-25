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ТАСС

Разработчик рассказал о достоинствах ракеты "Изделие 305"

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Так выглядит ракета «Изделие 305»
Так выглядит ракета «Изделие 305».
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", дальность применения снаряда позволяет избежать ответной атаки ПВО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Дальность применения новейшей многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 305" позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. Как сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023", противник не имеет на линии соприкосновения средств ПВО, способных работать на такой дистанции.

"Ракета обладает большой эффективностью поражения широкой номенклатуры целей за счет применения мощной боевой части - массой 25 кг. Ее дальность - 14,5 км, что позволяет поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником. Противник на линии соприкосновения не имеет средств ПВО, способных работать на таких дистанциях. То есть вертолет, с которого выпущено "Изделие 305", не подвергнется ответной атаке", - сообщили там.

В холдинге отметили, что отзывы о ракете от военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, "исключительно положительные".

Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305" была принята на вооружение ВС России в 2021 году. Впервые ее представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Разработанная коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы") ракета предназначена для применения с ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м, при этом она способна развить скорость до 230 м/с. Боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Ракета может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходил с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе приняли участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС выступал стратегическим медиапартнером. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
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