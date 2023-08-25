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РИА Новости

В России разработали телефон, защищающий помещения от прослушки

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Наушники
Наушники.
Источник изображения: © Fotolia / Viktor Gmyria

В России создали новый IP-телефон "Дозвон", защищающий помещения от прослушки

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В России создан новый IP-телефон "Дозвон", защищающий помещения, где ведутся конфиденциальные и секретные переговоры, от прослушки, сообщил РИА Новости старший инженер предприятия-разработчика данного устройства - Центра безопасности информации (входит в ассоциацию "Доверенная платформа") Олег Василенко.

"Одна из наших свежих разработок - IP-телефон с защищённым аудиоканалом, получивший название "Дозвон". Он предназначен для защиты учреждений, где ведутся конфиденциальные переговоры, от прослушки", - сказал Василенко.

По словам инженера, в "Дозвоне" применены виброакустические средства защиты, которые не позволяют прослушивать помещение через телефон, пока его трубка лежит.

"Когда трубка поднимается, защита отключается, и все находящиеся в помещении прекращают секретные разговоры, возвращаясь к конфиденциальным вопросам уже тогда, когда трубка повешена и на "Дозвоне" загорается специальный индикатор, показывающий, что защита от прослушки снова работает", - рассказал собеседник агентства.

Василенко отметил, что данная разработка уже сертифицирована Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ.

Ассоциация "Доверенная платформа" - ведущий российский аналитический центр, в рамках которого проводятся исследования и разрабатываются сценарии развития ключевых технологий, дорожные карты продуктов и предложения по развитию нормативно-правовых актов в области технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры, средств кибербезопасности, промышленного оборудования, интернета вещей, автономных беспилотных систем.

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