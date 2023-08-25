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РИА Новости

В России создали рамку для досмотра, обнаруживающую оружие из углепластика

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Зона досмотра багажа
Зона досмотра багажа.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В России создали досмотровую рамку, обнаруживающую оружие из углепластика

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Уникальное досмотровое оборудование, способное различать не только металлическое холодное и огнестрельное оружие, но также выполненное из углепластика, разработали в России, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Диагностика-М".

"Инновационная селективная система арочного типа, продемонстрированная разработчиками, позволяет раздельно выявлять опасные и запрещённые к проносу предметы, выполненные как из цветных и чёрных металлов, так и из композиционных материалов, созданных на основе углеродного волокна", - сказал представитель компании.

Он пояснил, что такие материалы могут применяться для изготовления составных частей огнестрельного и холодного оружия скрытого ношения. Боевые характеристики углепластиковых элементов схожи со свойствами традиционного оружия, однако обычные металлодетекторы их обнаружить не могут, подчеркнули в "Диагностике-М".

Система получила название ВИДЕКТ-СМ-21. При её создании разработчикам впервые удалось создать гибкие интеллектуальные алгоритмы анализа, позволяющие отличать опасные объекты от предметов личного пользования. То есть система способна достоверно определять запрещенные объекты, игнорируя при этом безопасные предметы из заданных ей материалов. Такая опция, по словам разработчиков, значительно повышает скорость и эффективность досмотра.

Кроме того, в отличие от существующих отечественных и зарубежных аппаратов, новая система учитывает направление проноса. Подобная функция значительно упрощает организацию контрольно-пропускных пунктов. Её можно настроить так, чтобы, например, пресекать пронос внутрь здания компонентов оружия, а на вынос - предметов из цветных и драгоценных металлов, на предприятиях, где это требуется.

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Страны
Россия
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