Источник назвал стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов»

Стоимость ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан» Северного флота, который выполняется на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысила 200 млрд рублей. Об этом источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, рассказал ТАСС в четверг, 24 августа.

«Стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 млрд рублей, и это, похоже, не предел», — заявил источник.

Он объяснил, что причиной такого повышения стоимости является рост цен. Подорожали работы, материалы для комплектующих, а также сами системы, предназначенные для оснащения корабля. В то же время, требования ВМФ к функциональности крейсера растут и постоянно меняются, что вынуждает часто переоборудовать различные системы.

Ранее, 14 августа, стало известно, что «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года.

Перед этим, 13 июня, сообщалось, что крейсер выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Источник уточнял, что крейсер вернется в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, реальные работы на нем начали вести с 2013-го. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после ремонта и улучшения крейсера ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами.

Главным итогом модернизации судна стало усиление его ударной мощи, в частности оснащение высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».