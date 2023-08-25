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Известия.ru

Источник назвал стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Максим Воркунков

Стоимость ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан» Северного флота, который выполняется на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысила 200 млрд рублей. Об этом источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, рассказал ТАСС в четверг, 24 августа.

«Стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 млрд рублей, и это, похоже, не предел», — заявил источник.

Он объяснил, что причиной такого повышения стоимости является рост цен. Подорожали работы, материалы для комплектующих, а также сами системы, предназначенные для оснащения корабля. В то же время, требования ВМФ к функциональности крейсера растут и постоянно меняются, что вынуждает часто переоборудовать различные системы.

Ранее, 14 августа, стало известно, что «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года.

Перед этим, 13 июня, сообщалось, что крейсер выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Источник уточнял, что крейсер вернется в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, реальные работы на нем начали вести с 2013-го. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после ремонта и улучшения крейсера ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами.


Главным итогом модернизации судна стало усиление его ударной мощи, в частности оснащение высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
СФ
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