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Известия.ru

Илон Маск поздравил Индию с посадкой станции «Чандраян-3» на Луну

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американский бизнесмен и гендиректор компании SpaceX Илон Маск в среду, 23 августа, поздравил Индию с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на южный полюс Луны.

«Поздравляю, Индия», — написал он на странице в соцсети X (бывшей Twitter), владельцем которой он является.

Ранее в этот день Индия стала первой страной в мире, которая смогла успешно посадить космический аппарат на южном полюсе Луны. Также стало известно, что луноход «Прагьян», который был доставлен на Луну станцией «Чандраян-3», спустился на поверхность спутника Земли. Отмечается, что, когда он стабилизируется на грунте, сразу приступит к выполнению научной миссии.

В свою очередь, тогда же «Роскосмос» поздравил индийских коллег с успешным прилунением. В госкорпорации указали, что исследования спутника Земли важны для всего человечества.

Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну, назвав это большим шагом в освоении космического пространства и свидетельством впечатляющего прогресса.

Запуск ракеты-носителя с «Чандраян-3» состоялся еще 14 июля. Позднее, 31-го числа, сообщалось, что станция успешно выведена на окололунную орбиту.

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Страны
Индия
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SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
Проекты
Луна
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