Звезды с неба: какие кадровые перестановки ожидаются в главкомате ВКС

В Воздушно-космических силах заменят людей на нескольких ключевых должностях

После ухода с поста главкома Воздушно-космических сил России Сергея Суровикина, о чем стало известно 23 августа, главное командование ждут серьезные кадровые изменения, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России. В частности, будут назначены новый начальник штаба, первый заместитель, а также командующий самой сильной воздушной армией — 4-й армией ВВС и ПВО. В настоящее время главкоматом руководит генерал-полковник Виктор Афзалов. Источники «Известий» сообщили, что он находится в статусе временно исполняющего обязанности главкома с начала июля. Эксперты отмечают, что Афзалов уже имеет богатый опыт и его назначение послужит укреплению обороноспособности.

Кадровые решения

Генерал-полковник Виктор Афзалов является главным кандидатом на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России. Сейчас официально он занимает должность начальника главного штаба ВКС, но, помимо этого, с июля временно исполняет обязанности главкома. Однако пока указа о назначении Афзалова нет, и не исключено, что в итоге эту должность займет другой офицер, отметили собеседники издания.

В любом случае в ближайшее время главное командование ВКС ждут серьезные кадровые изменения. По данным источников «Известий», одновременно с уходом Сергея Суровикина свои должности также покинули заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев (по сообщениям СМИ с июля он находился в отпуске). Сейчас рассматриваются кандидатуры на замещение их должностей. Кроме того, если главкомом ВКС будет назначен именно Виктор Афзалов, необходимо будет найти кандидата и на замещение должности начальника главного штаба.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

4-я армия ВВС и ПВО — самое мощное авиационное объединение в российских ВКС. В нее входят две дивизии ПВО, три смешанные авиационные дивизии, а также отдельные полки. Расположены части и соединения армии на территории Северного Кавказа, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. В числе задач, которые она выполняет, — защита от воздушного нападения южных и юго-западных рубежей страны. Именно на эту армию легла основная нагрузка в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Профессиональный ракетчик

Генерал-полковник Виктор Афзалов — 1968 года рождения. В 1989-м окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Проходил службу в зенитно-ракетных частях. Учился в Военном университете ПВО и Военной академии Генштаба Вооруженных сил.

Начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

По словам экс-замглавкома ВВС генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, представитель войск противовоздушной обороны во главе ВКС — нормальное явление.

— Раньше войска ПВО были отдельным видом вооруженных сил, — рассказал он «Известиям». — Мы в своем составе имели истребительную авиацию. И авиационные товарищи проходили курсы обучения зенитно-ракетным системам. А ракетчики проходили курсы умения управлять авиацией. Это нормальная практика.

По мнению Айтеча Бижева, назначение Афзалова послужило бы укреплению обороноспособности страны и, в частности, защиты воздушного пространства от беспилотников.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

— Генерал Афзалов — чистый офицер ПВО, который прошел все должности, — пояснил он. — Поэтому у него уникальная возможность реализовать все свои способности. Прежний главком часто выезжал в зону СВО, а Афзалов в эти моменты исполнял его обязанности. Он получил большую практику самостоятельной работы. Я хорошо его знаю как умелого организатора. Он досконально знает все системы зенитно-ракетного вооружения, мастер боевого применения зенитно-ракетных комплексов. Прошел должности от командира зенитно-ракетного полка, дивизии до командующего 11-й армией ВВС и ПВО. Достойный, требовательный, самостоятельный, умелый генерал.

Путь генерала

Имя теперь уже бывшего главы Воздушно-космических сил России Сергея Суровикина стало известно широкой публике 8 октября 2022 года, когда в Минобороны сообщили, что решением министра обороны Сергея Шойгу именно он назначен командующим группировкой войск в районе проведения СВО.

Летом 2022 года Суровикин назывался военным ведомством в качестве командующего Южной группировкой войск, принимающей участие в специальной военной операции. 11 января 2023 года, когда командующим специальной военной операцией назначили начальника Генштаба Валерия Герасимова, Сергей Суровикин был определен заместителем командующего.

В конце июня 2023 года генерал исчез из публичного поля. О нем вновь заговорили через два месяца, когда появились первые сообщения о кадровых перестановках в руководстве ВКС.

Бывший глава Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Назначение Сергея Суровикина в 2017 году главкомом ВКС также стало неожиданностью — его карьера до этого была связана только с Сухопутными войсками. Он имеет репутацию опытного генерала, который прошел несколько военных кампаний.

Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее командное военное училище, в 1995-м — Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2002-м — Военную академию Генштаба ВС РФ.

Он командовал батальоном Таманской дивизии, который во время путча ГКЧП в августе 1991 года оказался участником инцидента в туннеле на Садовом кольце. Тогда при попытке блокировать выход колонны бронетехники из туннеля погибли трое защитников Белого дома. Суровикина пытались привлечь к ответственности. Но в результате расследования обвинение было снято, а за молодого капитана заступился лично президент России Борис Ельцин.

В 1990-е Сергей Суровикин служил в Таджикистане в составе 201-й мотострелковой дивизии, где дорос до начальника штаба. В 2000-е годы командовал дивизиями в России, в том числе 42-й мотострелковой дивизией на территории Чечни, а потом 20-й армией.

С 2013 года возглавлял Восточный округ, а с мая 2017-го параллельно руководил группой российских войск в Сирии. Занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года.

Сергей Суровикин — едва ли не единственный генерал, которому посвящена песня. Называется она «Комдив» и до сих пор популярна в Южном военном округе и 42-й дивизии. В ней есть такие слова: «Сережа Суровикин — комдив 42-й. / В Чечне, а не в Барвихе ведет смертельный бой. / Не много и не мало и ран, и орденов. / Погоны генерала взамен блатных чинов».

Роман Крецул

Алексей Рамм