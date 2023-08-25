"Это факт". Итальянский генерал назвал победу Украины немыслимой

С военной точки зрения победа Украины немыслима, заявил генерал Марко Бертолини в интервью Libero. Цели Киева недостижимы, а Запад начинает со все большим скептицизмом относится к потенциалу ВСУ. Нужно принять существующее положение дел и сесть за стол переговоров, считает военный.

"В военном плане победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров", – сказал в интервью газете Libero генерал Марко Бертолини (Marco Bertolini). За плечами итальянского генерала, родившегося в 1953 году, престижная карьера во главе Оперативного командования итальянских вооруженных сил и парашютно-десантной бригады "Фольгоре", а также руководство непростыми международными миссиями в Афганистане, Ливане, Сомали, Боснии и Косово. В отставку он ушел в 2016 году. "Этот конфликт нужно было прекратить гораздо раньше, а в последние месяцы вместо этого культивируется риторика: „нам нужна победа, мы победим”, которая раскачивает общественное мнение в ожидании победы, достичь которую на поле боя нельзя. Украинцы не способны ее одержать", – уверен Бертолини.

Libero: По данным газеты Washington Post, американская разведка считает, что украинское контрнаступление обречено на провал.

Бертолини: Это констатация факта, поскольку цели Киева недостижимы ни в том виде, на который рассчитывали, ни в те сроки, которые были предусмотрены. Контрнаступление идет медленно. Неудивительно, что несколько дней назад Стиан Йенсен (Stian Jenssen), руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Столтенберга (Jens Stoltenberg), заговорил о том, что Украина может уступить часть территорий России в обмен на членство в НАТО. До недавнего времени об этом и речи не могло быть. Теперь же скептицизм в отношении реальных возможностей Украины набирает силу даже на Западе, и картина начинает меняться.

– Что изменилось за полтора года конфликта, в котором число погибших и раненых составляет 500 тысяч человек?

– Это огромные цифры. Подумайте только, что во время Первой мировой войны Италия потеряла 650 тысяч солдат. Речь идет о молодых людях, отцах семейств. Это страшная трагедия, которую необходимо было остановить. Очевидно, многие осознали, что вернуть все занятые русскими территории нереально. Такой возможности фактически не существует, а с фактами в военном деле приходится считаться. Однако все понимают, что россиян не может удовлетворить прекращение огня с перспективой того, что сразу после этого Украина вступит в НАТО и сможет возобновить боевые действия. Конфликт может быть завершен только путем достойных переговоров, которые устраивали бы обе стороны. Побежденный не должен быть унижен: это элементарные основы любой войны.

– В газете Le Figaro Саркози заявил, что Путин неправ, но "необходимо найти выход", который обеспечил бы нейтралитет Украины. А что думаете вы?

– Грузия и Крым всегда были "красной линией" для России, любой российский президент – не только Путин – никогда не согласится на вступление Грузии в НАТО, то же самое относится и к Крыму. Два из пяти российских флотов стоят в Черном море, которое обеспечивает Москве связь со Средиземным морем и Европой. На самом деле сражение идет за контроль над этим морем. Для того чтобы договориться, необходимо найти честное решение.

Противнику всегда нужно предоставить пространство для маневра, каким бы узким оно ни было. Если цель – унизить его, мы ничего не добьемся. Обвинение, предъявленное Путину Международным уголовным судом, является препятствием на пути к переговорам. Путин не собирается разделить судьбу Саддама Хусейна или Милошевича.

– Каким может быть "честное решение" для Путина?

– Я считаю, что Путин не может отказаться от Донбасса и Крыма.

– Каким образом Россия с ее устаревшим вооружением и случающимися иногда просчетами проявляет неожиданную стойкость на фронте?

– Русские обладают преимуществом в численности и артиллерии. Их огневая мощь, особенно артиллерийская, намного выше, и это производит впечатление, если вспомнить о той помощи, которая поступает на Украину со всего Запада. Русские ошиблись, думая, что поход на Киев можно совершить за несколько дней, но и наша сторона тоже просчиталась, предсказывая Украине легкую победу. Россия держится, и ни о какой смене режима речи не идет.

– Пострадали ли украинцы из-за медленных поставок оружия?

– Важнейшим вопросом является обучение. Для того чтобы военный летчик был готов к бою, требуются месяцы, особенно если речь идет о самолетах, в которых используются продвинутые технологии, и другом сложном оборудовании. Многие инструкции по эксплуатации техники написаны на английском языке, это также является препятствием. В настоящее время украинцы бросили основные силы на Запорожскую область, а наступление на правом берегу Днепра пока не принесло результатов. Украинцы действуют медленно, используя резервы, которые следовало бы приберечь для более позднего этапа. Ресурсы, задействованные на поле боя, кажутся недостаточными для проведения наступления, которое было бы способно перерезать сухопутный коридор, соединяющий Донбасс и Крым.

– Остается ли Мелитополь, который должен был стать одной из главных целей контрнаступления, в руках России?

– Сейчас украинцы находятся примерно в 60 километрах от Мелитополя (информация требует подтверждения Минобороны РФ – прим. ИноСМИ). На этом участке россияне успели создать структурированные линии обороны: я говорю о минных полях, укреплениях, противотанковых заграждениях. Кроме того, в пользу русских говорит численное превосходство: в любую эпоху на поле боя все решает количество, то есть число бойцов.

– По вашим словам, Запад также допустил ряд просчетов.

– Существовала идея о возможности быстрого поражения русских, но, вероятно, при этом игнорировался тот факт, что российское общественное мнение, по большей части, находится на стороне Путина, который, следовательно, не станет отказываться от властных амбиций. Кроме того, имела место переоценка технологического потенциала Запада. В военных действиях технологии важны, но их недостаточно. Если у технологически развитой армии мало людей и штыков, она обречена на поражение. Россияне умудряются производить больше боеприпасов, чем весь Запад, в том числе и за счет переориентации национальной промышленности. Россиян много, в то время как Украина потеряла миллионы граждан, которые бежали за границу или в Россию. У русских есть гиперзвуковые ракеты, а у американцев – нет.

– Может быть, президент Байден заинтересован в том, чтобы выйти на предстоящие президентские выборы с мирным планом для Украины?

– На выборах в следующем году Байдену нужна либо победа в этом военном конфликте, либо иное решающее преимущество. Ведь есть еще проблема с Тайванем, которая гораздо более актуальна для американских стратегических интересов, поскольку главный противник США находится не в Москве, а в Пекине.

– С точки зрения Китая, организованный Байденом саммит в Кэмп-Дэвиде, в котором приняли участие Япония и Южная Корея, – это прелюдия к рождению "азиатского НАТО". Согласны ли Вы с этим?

– Уже второй год существует AUKUS – трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности между США, Австралией и Великобританией. Япония и Южная Корея являются представителями Запада на Востоке, и для них для всех статус Тайваня очень важен.

Автор статьи: Аннализа Кирико (Annalisa Chirico)