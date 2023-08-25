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Известия.ru

Зеленский заявил о постоянной нехватке оружия и боеприпасов у ВСУ

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому Киеву будет крайне тяжело без помощи стран Запада. Об этом заявил в среду, 23 августа, президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Рада».

«Без союзников нам будет прямо очень сложно. Постоянно не хватает оружия, постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что Киев «через разные двери» пытается получить от западных стран различное дальнобойное оружие. По словам Зеленского, этот процесс не прост, но он надеется на результат.

19 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ потерпят поражение буквально через две недели, если Североатлантический альянс прекратит помощь Киеву. Джонсон добавил, что украинская армия испытывает нехватку техники и танков, несмотря на поставки западных стран. Кроме того, ВСУ понесли большие потери в личном составе, которые трудно будет восполнить.

Днем ранее офицер украинской аэроразведки Андрей Серган отметил, что Киев проигрывает Москве, потому что прочно сидит на «оружейной игле» от Запада. Он подчеркнул, что если у России есть и время, и ресурсы, то у Киева нет ни того ни другого.

17 августа бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркнул, что США устали от вливания колоссальных объемов средств в киевский режим, их поддержка скоро прекратится.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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