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Военное обозрение

Китай объявил о вложении более триллиона долларов в модернизацию НОАК

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне эскалации геополитической напряженности Китай объявил о своем намерении вложить1,4 триллиона долларов в модернизацию НОАК в период с 2024 по 2028 годы.

Об этом сообщается в издании World Defence News, указывая, что на растущие оборонные расходы влияют несколько ключевых факторов: увеличение поддержки Тайваня со стороны США, продолжающиеся территориальные споры в Южно-Китайском море и укрепление региональных альянсов [потенциально направленных против КНР].

Как полагают в издании, существенная часть новых инвестиций пойдет на укрепление флота, чтобы сделать его доминирующей силой в «голубых водах» [в глубоководных районах мирового океана]. С этой целью осуществляется несколько программ закупок, включая приобретение четвертого авианосца, ввод в эксплуатацию атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса Tang, развертывание фрегатов типа 054A и спуск на воду передовых эсминцев проекта Renhai (тип 055).

Эти инициативы могут повлиять на динамику безопасности как в региональном, так и в глобальном масштабах

- указывается в издании.

Подчеркивается, что Пекин сделал целью доминирование в Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Желтом морях.

Обзор оборонного бюджета Китая показывает значительный рост. С 2019 по 2023 год ассигнования на ВС увеличились со $172,2 млрд до $230,3 млрд.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
Авианосец
Тип 055
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