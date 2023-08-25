«Успехи» украинских беспилотников насторожили флот»: ВМС Греции ищут способы борьбы с морскими БПА

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Активная разработка турецкой оборонкой беспилотных морских аппаратов вынуждает греческий флот искать меры противодействия им. К настоящему времени Анкара обладает не менее, чем 4 типами БПА – ULAQ, SANCAR, SALVO и Marlin.

«Успехи», достигнутые украинскими беспилотниками против российских военных кораблей и военно-морской инфраструктуры, также насторожили ВМС Греции

- говорится в издании Kathimerini.

Как указывается, в рамках специального исследования ВМС Греции провели оценку возможных рисков и средств противодействия им, доверив выработку стратегии борьбы с БПА группе опытных офицеров, обладающих опытом работы с автономными системами.

При создании средств противодействия планируется отталкиваться от параметров угрозы (таких как система наведения, масса БЧ, размер и тип цели). Однако в целом принято решение оснащать корабли оружием, предназначенным для поражения БПА, и комплексами РЭБ, которые должны создавать помехи для дронов. Соответствующее оснащение должны получить 4 фрегата класса MEKO и один типа Belharra.

При этом тревогу командования вызывают массовые отставки офицеров ВМС, в том числе молодого возраста, которые могли бы лучше всего освоить новую технику и тактику. Так, с начала августа 43 офицера покинули службу в поисках лучших профессиональных условий и оплаты труда в частном секторе. При этом снизился набор в Военно-морскую академию.