Тайвань впервые показал крылатую ракету Hsiung Feng 2E

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Тайваньское командование долгое время скрывало от сторонних глаз крылатую ракету Hsiung Feng 2E, которую западные обозреватели рассматривают в качестве местной модификации американского Tomahawk. Однако на фоне обострения конфронтации с материковым Китаем было решено показать ее работу.

Многие годы Hsiung Feng 2E держалась военными в тайне и не показывалась публике до последнего времени, несмотря на то, что она находится на вооружении более десяти лет

- говорится в издании United Daily News.

На днях военные показали стрельбы ракеты с базы Цзюпэн в 4 часа ночи в полной темноте. Ракета после более чем часового полета достигла предполагаемой цели.

Hsiung Feng 2E предназначена для уничтожения наземных целей. Ее запуск осуществляется с сухопутных платформ. Параметры ракеты неизвестны, однако предположительная дальность полета составляет от 300 до 1500 км, вес – 1500-1600 кг, масса боеголовки 200 кг, скорость хода, скорее всего, дозвуковая. Для наведения на цель используется GPS и навигация с помощью системы TERCOM (по контурам местности).

Предполагаемой дистанции огня достаточно для нанесения ударов по прибрежным объектам материкового Китая, таким как крупные города и места базирования сухопутных войск, флота и авиации.