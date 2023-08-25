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Известия.ru

Украина упростила ввоз военной техники вооруженных сил стран ЕС и НАТО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Верховная рада Украины одобрила законопроект, упрощающий ввоз военной техники из стран — членов Европейского союза (ЕС) и НАТО. Об этом сообщил глава комитета украинского парламента по вопросам финансов Даниил Гетманцев в среду, 23 августа.

«Законопроект разработан с целью реализации взятого Украиной стратегического курса <…> на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что законопроект предлагает разрешить при таможенном оформлении грузов подразделений вооруженных сил стран ЕС и НАТО вместо таможенной декларации использовать упрощенную форму декларирования.

Документ подразумевает освобождение от получения разрешительных документов для товаров военного и двойного назначения при перемещении через границу.

21 августа советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заметил, что, поставляя Киеву в основном старое вооружение и технику, западные страны таким образом перевооружаются, запускают свой военно-промышленный комплекс, давая ему возможность произвести новые изделия. При этом Гагин обратил внимание на то, что Украина в будущем будет обязана оплатить всё, что ей поставили, поскольку это «всё не подарки».

За день до этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что встреча контактной группы по военному содействию Киеву на военной базе НАТО Рамштайн в Германии пройдет с 17 по 24 сентября. На ней, по словам Резникова, планируется обсудить помощь западной коалиции поставками Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что на встрече состоится стратегическая сессия по планированию военных операций, где будет проанализирована ситуация на фронте до весны следующего года.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Германия
Дания
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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