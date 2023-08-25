Пришел, увидел, прилунил: «Чандраян-3» начала исследовать спутник Земли

Почему Россия заинтересована в успехе индийской космической экспедиции

На поверхность Луны 23 августа благополучно опустился посадочный модуль индийской автоматической станции «Чандраян-3». Он прилунился в районе Южного полюса — примерно там же, где двумя днями ранее российские специалисты предполагали посадить «Луну-25». В ближайшие две недели этот аппарат и доставленный им луноход проведут исследования грунта и экзосферы спутника Земли. Эксперты отмечают: несмотря на неудачу российской экспедиции, наша страна заинтересована в успехе миссии азиатского государства, поскольку в будущем РФ будет реализовывать совместные космические проекты в составе BRICS+ и других дружественных международных структур.

Миссия выполнима

В 15:34 мск 23 августа посадочный модуль лунной миссии «Чандраян-3» мягко опустился на поверхность Луны. Таким образом, Индия стала четвертым государством после СССР, США и Китая, чей искусственный аппарат достиг поверхности естественного спутника Земли. И первым, которому удалось осуществить посадку вблизи Южного лунного полюса.

Два дня назад примерно в этом же районе должна была совершить посадку российская автоматическая станция «Луна-25». К сожалению, в результате неправильного импульса при переходе на окололунную предпосадочную орбиту отечественный аппарат изменил траекторию полета и на большой скорости врезался в поверхность.

Макет индийской лунной автоматической станции «Чандраян-3» Источник изображения: Фото: Getty Images/Pallava Bagla

Предыдущая попытка индийцев опустить посадочный модуль на лунную поверхность, которая была предпринята в 2019 году, также закончилась неудачей. Выводы из расследования той аварии были учтены при проектировании текущей экспедиции.

«Лунный корабль» (так переводится название аппарата с санскрита) стартовал к своей цели 14 июня 2023 года. В космос его вывела ракета-носитель LVM3 M4. 5 августа «Чандраян-3» прибыл на орбиту Луны, где спустя еще 12 дней от него отделился посадочный модуль.

Самым напряженным моментом экспедиции стали 17 минут перед прилунением аппарата. В 15:17 мск он получил команду начать спуск, после чего погасил горизонтальную скорость с 6048 км/ч практически до нуля. Специалисты называют этот этап грубым торможением.

Индийская ракета с автоматической лунной станцией «Чандраян-3» перед запуском на космодроме Шрихарикота Источник изображения: Фото: Global Look Press/Dipa Chakraborty

Затем аппарат повернулся, перейдя в вертикальное положение, и выполнил снижение. На техническом языке это фаза тонкого торможения. В этом периоде модуль управлялся встроенным компьютером, сориентированным по показаниям установленных на аппарате датчиков и камер.

Даже незначительная ошибка на этом этапе могла привести к крушению модуля и неудаче всей миссии. Противником посадочного аппарата выступила и лунная пыль. Эти мельчайшие частицы создали выхлопной шлейф вокруг аппарата. Тем не менее всё прошло благополучно. За прилунением в прямом эфире наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Научная работа

В ближайшее время «Чандраян-3» приступит к исследовательской работе. Оборудование посадочного модуля даст ему возможность изучить элементный состав и физические свойства реголита (лунного грунта), обнаружить под ним частицы воды, а также исследовать плазменно-пылевую оболочку Луны.

В состав комплекса входит шестиколесный луноход. На нем установлены две навигационные камеры и два научных прибора для проведения автономных исследований на удалении от стационарного аппарата. Работа индийских роботов продолжится в течение одного лунного дня — это около 14 земных суток.

Группировку на поверхности будет поддерживать оставшийся на орбите двигательный модуль. Он обеспечит ретрансляцию сигнала с Луны на Землю, а также будет фотографировать поверхность земного спутника.

Сотрудник планетария Неру в Мумбаи показывает на макете миссию автоматической лунной станции «Чандраян-3» Источник изображения: Фото: Getty Images/Hindustan Times

— Мы ждем от индийской лунной станции тех же результатов, которые надеялись получить в ходе неудачной экспедиции «Луны-25». Это анализ грунта и поиск там частиц воды, — рассказал популяризатор космонавтики Николас Оксман.

При этом эксперт объяснил, что, несмотря на наудачу российской лунной экспедиции, успех индийской миссии чрезвычайно важен для нашей страны. Он заверил, что индийцы обязательно поделятся полученными материалами с российскими коллегами для совместных исследований. Индия — дружественное государство, с которым мы развиваем сотрудничество в космических программах. В частности, индийская сторона консультируется со специалистами из России при проектировании пилотируемого космического корабля «Гаганьян».

— Индийцы получили бесценный опыт посадки на Южном полюсе Луны, где непростой рельеф, много кратеров и впадин. Эти знания будут востребованы всеми странами, которые готовят подобные экспедиции, — Россией, США, Китаем, Израилем, Японией и другими. Также ученые смогут увидеть, как на работе приборов и оборудования скажутся крайне жесткие условия лунного Заполярья, — рассказал главный научный сотрудник Лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии РАН Александр Базилевский.

Школьница с макетом Луны в Промышленно-технологическом музее Бирлы перед запуском индийской ракеты с автоматической станцией «Чандраян-3» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Biswarup Ganguly

По его словам, одним из важных итогов индийской миссии может стать изучение вещества из недр ударного бассейна Южный полюс — Эйткен — самого большого кратера на поверхности спутника. Он образовался в результате падения гигантского метеорита, который «взрыхлил» лунную поверхность на глубину до 200 км. Если «Чандраяну-3» удастся найти и исследовать это вещество, ученые могут узнать много нового о геологии Луны.

Еще одним важным достижением индийцев может стать изучение в лунном грунте разновидности гелия — изотопа гелия-3, сообщил Александр Базилевский. Он накапливался на поверхности Луны из-за «обдувания» ее солнечным ветром. Считается, что за миллиарды лет спутник Земли накопил колоссальные запасы этого элемента, который в будущем можно использовать для безопасной, экологически чистой термоядерной реакции.

— Россия стратегически заинтересована в освоении космоса совместно с Индией и другими дружественными странами. В этом заключается логика истории. Ни у одного государства, если исходить только из национальных интересов, нет экономически оправданных целей на Луне. Поэтому нужен международный формат, чем шире, тем лучше, — пояснил независимый эксперт Андрей Ионин.

Сотрудники Индийской организации космических исследований радуются успешной посадке миссии «Чандраян-3» на Луну Источник изображения: Фото: Getty Images/Abhishek Chinnappa

В связи с этим, отметил специалист, столь важно интенсивное развитие партнерства BRICS+ (объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР и, в перспективе, еще ряда стран. — «Известия»), которое сейчас наблюдается. Эти страны исходят из цели создания равного для всех мирового порядка. При этом проекты по освоению Луны и другие амбициозные космические задачи могут стать позитивным наполнением совместной повестки для государств, входящих в содружество.

Андрей Коршунов