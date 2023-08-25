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Интерфакс-АВН

Госдеп США одобрил план поставок Тайваню военного оборудования на $500 млн

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

Вашингтон. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Госдеп США в среду одобрил возможную продажу на Тайвань оборудования для истребителей F-16 на сумму $500 млн.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что в эту поставку войдут используемые на этих истребителях системы поиска и слежения в инфракрасном спектре.

Пентагон в свою очередь сообщил, что эти поставки "не подпадают под определение основного военного оборудования", и поэтому "соответствуют политике и законодательству США".

"Предлагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США. Она также поддерживает усилия потребителя в сфере модернизации его вооруженных сил и его оборонительных возможностей", - отмечается в коммюнике Пентагона.

В Вашингтоне полагают, что у Тайваня не возникнет никаких трудностей с принятием этого оборудования на баланс его вооруженных сил, и сделка не изменит основного военного баланса в регионе.

Между тем в начале июля минобороны Китая обвинило США в последовательной дестабилизации ситуации с Тайванем в связи с планами Вашингтона продать Тайбэю военное оборудование на сумму в $440,2 млн.

"Этот шаг равносилен превращению Тайваня в пороховую бочку и обрушению тайваньцев в пучину бедствия", - сказал тогда представитель оборонного ведомства Китая Тан Кэфэй.

Он заявил, что США игнорируют важнейшие интересы Китая, вмешиваются в его внутренние дела и намеренно способствуют росту напряженности в районе Тайваньского пролива.

Военные поставки США Тайваню вызывают резкую реакцию в Пекине, который рассматривает их как нарушение принципов дипотношений между двумя странами и суверенитета Китая, вмешательство в его внутренние дела, а также как поддержку Вашингтоном идеи независимости Тайваня.

Ранее Тайвань заключил сделки на $19 млрд на закупки у США таких вооружений как истребители F-16 и зенитные ракеты Stinger, однако их доставка задерживается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
Stinger
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