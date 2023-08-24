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Известия.ru

Военный эксперт прокомментировал просьбу Зеленского передать Киеву F-18

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Зеленский попросил у Финляндии F-18, но у Украины нет для них необходимых условий

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать Киеву истребители F-18, которые Хельсинки выводит из эксплуатации. Однако у Украины нет необходимых условий для таких истребителей. Об этом 23 августа в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«С истребителем F-18, как и с F-16, есть проблемы, потому что это не танк, который поставили на землю, и он поехал. Для того чтобы летать на американских самолетах, надо знать в совершенстве английский язык. Кроме того, нужно знать английский инженерно-технический язык, авиационный. Вряд ли на Украине наберется десяток летчиков, которые его знают», — сказал Литовкин.

Кроме того, английский язык должен знать и технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты, указал эксперт.

«А для обслуживания одного самолета надо как минимум человек 30–40. Где взять на Украине таких людей — неизвестно, нет таких людей на Украине. Помимо этого, лететь на самолете — это не просто сесть и лететь. Надо учиться вести воздушные бои в одиночке, в паре, в эскадрилье и так далее. Этому учатся три-четыре года», — сказал он.

Также для истребителей F-16 и F-18 нужен хорошо оборудованный аэродром, подчеркнул собеседник «Известий».

«Это командирская вышка, где будет руководитель полета, который будет направлять летчика, подсказывать ему, что его ждет в воздухе. Для того чтобы это делать, нужны радиационные мощные станции, которые будут видеть дальше самолета на 600–700 км и передавать эту информацию на командирскую вышку. Нужны технико-эксплуатационные части, где будут готовить самолеты к вылету и после возвращения с полета обслуживать», — объяснил он.

Помимо этого, должны быть заводы по производству воздуха высокого давления, по очистке авиационного керосина.

«Склады с ракетами «воздух – воздух», «воздух – поверхность». И склады с запасными частями для самолета, тем более старые списанные F-18, их надо ремонтировать, их надо обслуживать. Всего этого у Украины нет и быть не может. Они могут построить такой аэродром, но по которому в определенный момент Россия нанесет удар», — заключил Литовкин.

22 августа журнал Economist сообщил, что американские истребители F-16 не смогут обеспечить Украине перевес сил, поскольку у российской стороны есть свое, более совершенное оружие. Журнал сделал вывод, что поставки F-16 на Украину не более чем попытка поддержать боевой дух украинских военных.

В тот же день в Дании началось обучение пилотов ВСУ полетам на американских истребителях F-16. Отмечалось, что восемь пилотов ВСУ прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с еще 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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