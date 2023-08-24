Путин оценил посадку Chandrayaan-3 на Луну

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера Нарендру Моди с мягкой посадкой автоматической межпланетной станции (АМС) Chandrayaan-3 на Луну. Об этом говорится в телеграмме главы государства.

«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции Chandrayaan-3 на Луну в районе ее Южного полюса», — сказал Путин.

Глава государства оценил успешную посадку Chandrayaan-3 как «большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере».

Успешное прилунение АМС Chandrayaan-3 состоялась примерно в 15:32 по московскому времени в районе Южного полюса естественного спутника Земли.