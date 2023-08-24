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ТАСС

Литва продолжит помощь Украине поставками оружия и обучением военного персонала

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Президент республики Гитанас Науседа напомнил, что его страна утвердила долгосрочный план военной помощи Украине, денежное выражение которого составляет €200 млн

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Литва и в дальнейшей будет проводить свою линию на оказание помощи Украине поставками вооружений и обучением военного персонала. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил находящийся в Киеве с необъявленным визитом президент балтийской республики Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Литва продолжит помогать Украине передачей оружия и амуниции, будет проводить обучение украинских военных и оказывать финансовую поддержку", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.

Как напомнил Науседа, Литва утвердила долгосрочный план военной помощи Украине, денежное выражение которого составляет €200 млн. "Надеемся, что в рамках этого плана уже в сентябре Украине будет передана партия NASAMS", - отметил Науседа.

Еще в конце июня в Вильнюсе заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Литвы Киеву достигла €1 млрд, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта балтийской республики. В том числе сумма военной помощи превысила €0,5 млрд. 

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Страны
Литва
Украина
Продукция
NASAMS
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