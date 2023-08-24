СМИ сообщили о планах Минпромторга разработать электрический самолет

ТАСС: в России планируется разработать электрический самолет

В России планируется разработать электрический самолет. Об этом в среду, 23 августа, сообщили ТАСС в Минпромторге

В частности, в министерстве сослались на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года, в которой создание электросамолета числится в приоритетной группе продукции авиапромышленности.

Также в этой группе значится создание сверхзвукового пассажирского самолета, легкого бизнес-джета, тяжелого вертолета и другой техники, сообщило агентство со ссылкой на Минпромторг.

Ранее, 3 июля, «Известия» узнали, что в Московском авиационном институте (МАИ) создали собственный метод серийного выпуска высокотемпературных катушек из сверхпроводников. Применять технологию можно для создания любых транспортных средств. Как заявил научный сотрудник кафедры «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» МАИ Сергей Занегин, применение сверхпроводимости в авиации может позволить создать ранее невозможный вариант летательного аппарата — полностью электрический самолет.