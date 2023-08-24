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Техкульт

В России продолжаются работы по учебно-тренировочному самолету S7 Tango

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Изображение: Авиапутешествие за штурвалом

Еще в середине июля этого года стало известно о том, что специалисты российской S7 Group приступили к созданию отечественного учебно-тренировочного самолета, которого так не хватает в стране — он получил название S7 Tango.

Ранее сообщалось, что самолет будет официально представлен общественности этой осенью, а теперь появились некоторые подробности о S7 Tango, а также его проектное изображение и несколько фотографий из цехов, где его собирают.

Фото: Авиапутешествие за штурвалом

Нужно отметить, что S7 Tango, взлетная масса которого достигает 1150 кг, имеет достаточно красивый и современный внешний вид, а дальность его полета составляет порядка 1100 км. Как утверждает источник, в S7 Tango лишь несколько процентов импортных комплектующих — по всей видимости, речь идет о воздушном винте. Уже известно, что S7 Tango рассчитан на размещение четырех человек — это командир со вторым пилотом или инструктор со стажером, а также два пассажира. Планер самолета композитный, а двигатель, имеющий шесть цилиндров, является собственной разработкой компании.

Фото: Авиапутешествие за штурвалом

Судя по опубликованным снимкам, сборка первого образца S7 Tango близка к завершению, а значит осенью S7 Group может провести демонстрацию полноразмерного предсерийного образца, а не только показать красивые рендеры.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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