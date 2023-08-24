«Полтинник» для Т-72

Огонь, броня и маневр воплотились в самом массовом танке современности Т-72 «Урал», составляющем основу сухопутных войск десятков стран. Только на Уралвагонзаводе, входящем сегодня в структуру Госкорпорации Ростех, было выпущено свыше 20 тысяч «семьдесятдвоек» различных модификаций. Всего же в мире произведено около 30 тысяч таких танков. 50 лет назад, 7 августа 1973 года, машина была принята на вооружение Советской армии, но и сегодня эти танки остаются в строю, а танкостроители регулярно проводят их модернизацию. Об истории и преимуществах танка-рекордсмена − в нашем материале.

Появление Т-72 напрямую связано с развитием другого танка – Т-64. Началось все в 1950-х годах, когда перед советскими танкостроителями была поставлена задача создать принципиально новый танк, который бы сменил устаревшие Т-54 и Т-55. Такие работы проводились в нескольких конструкторских бюро, в том числе в КБ Харьковского завода имени Малышева. Здесь был создан революционный для своего времени танк Т-64, отличавшийся высокими боевыми характеристиками, с форсированным двигателем 5ТДФ. Как часто бывает в таких случаях, у нового изделия было большое количество «детских болезней», справиться с которыми удалось далеко не сразу. Как пишет в своих воспоминаниях Леонид Николаевич Карцев, в те годы – главный конструктор Уралвагонзавода, «в производстве танк оказался очень сложным, а войсковая эксплуатация показала его низкую надежность».

Т-72 Урал. Фото: УВЗ

Доработать мобилизационный вариант Т-64 предложили нижнетагильскому предприятию, которое к тому времени уже подготовило свой проект основного боевого танка под названием «Объект 167М», или Т-62Б, обладавшего новыми ходовой частью, двигателем повышенной мощности, автоматом заряжания с пушкой 115 и 125 мм. Курировал эту работу Леонид Карцев. Получившийся танк назвали «Объект 172», на нем был установлен нижнетагильский двигатель, а ходовая часть осталась от Т-64. Появление нового двигателя привело к увеличения массы танка сразу на полторы тонны, и в результате на испытаниях ходовая часть показала не лучшие результаты.

После модернизации «Объект 172» получил обновленную ходовую часть, которая наряду с материально-техническим обеспечением, автоматом заряжания и другим оборудованием тоже была разработкой Уралвагонзавода. Таким образом можно говорить о появлении фактически нового танка относительно первоначального варианта. От танка Т-64А были сохранены только положительно зарекомендовавшие себя конструктивные элементы бронекорпуса с комбинированной и дифференцированной броней. Конструкторам Уралвагонзавода удалось также решить задачу, принципиально важную для выпуска основного боевого танка большой армии, – сделать более дешевую и простую по сравнению с Т-64 в производстве машину, при этом сохранив боевые качества. После всех испытаний 7 августа 1973 года новый танк Т-72 «Урал» был принят на вооружение Советской армии, а уже через год, в 74-м, Уралвагонзавод приступил к его серийному производству.

Т-72Б. Фото: Минобороны РФ

Танк получился весом в 41 тонну, из вооружения – 125-мм гладкоствольная пушка и спаренный 7,62-мм пулемет. Для борьбы с вертолетами и легкобронированной техникой на нем установили зенитный пулемет калибра 12,7 мм. Поражать цели танк мог также бронебойно-подкалиберными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Мощность двигателя составила 780 л.с. Такой танк мог развивать скорость по шоссе до 60-65 км/ч. Автомат заряжания у Т-72 бескабинного типа и обеспечивал скорострельность пушки 6-8 выстрелов в минуту. В нижней передней части корпуса конструкторы предусмотрели оборудование для самоокапывания: с его помощью танк мог за 25 минут самостоятельно вырыть себе укрытие. Для защиты использовалась комбинированная броня, а с 1980-х на модификациях Т-72 стала применяться навесная динамическое защита – на лобовой части корпуса, башне и по бортам танка. Управлял такой машиной экипаж из трех человек.

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Т-72Б3. Фото: Минобороны РФ

Как показала практика эксплуатации «семьдесятдвойки», это один из самых надежных танков своего времени. Низкая посадка, приличная скорость, прочная защита и высокая вооруженность выгодно отличают машину. При ее создании конструкторам УВЗ удалось соблюсти баланс между боевыми качествами, надежностью и при этом невысокой ценой. Еще одна черта, за которую этот танк ценят во всем мире, – высокий модернизационный потенциал. Так, в 1979 году на вооружение армии был принят и освоен в серийном производстве обновленный Т-72А, в 1984-м – мощный Т-72Б, уже в наши дни бронетанковые войска нашей страны регулярно пополняются еще более современными Т-72БА, Т-72Б3, Т-72Б3М и тяжелыми огнеметными системами «Буратино» и «Солнцепек» на его платформе. Кроме того, на базе танка разработаны машины для военных инженеров: мостоукладчик МТУ-72, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

МТУ-72. Фото: УВЗ

Своими глазами посмотреть на работу нестареющей «семьдесятдвойки», которой в этом году стукнуло 50, а также полюбоваться мастерством российских танкистов может каждый желающий. Для этого достаточно посетить «Танковый биатлон» – ежегодные соревнования в искусстве вождения танка и точности стрельбы из него, в котором принимают участие военнослужащие из десятков стран. Традиционно соревнования проводятся на полигоне «Алабино» в Московской области в рамках Международных армейских игр. В большинстве случаев команды используют модернизированные версии Т-72, и неизменными победителями в этом состязании остаются российские танкисты.