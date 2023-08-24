Войти
Ростех

Ростех наращивает производство высокоточных станков для отечественной промышленности

329
0
+1
Источник изображения: rostec.ru

В течение ближайших семи лет доля импорта станков в России должна сократиться менее чем до 50%, в том числе за счет строительства новых российских производств. Об этом во время дискуссии на Х Международном форуме «Технопром-2023» сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров. Что поможет российскому станкостроению противостоять глобальным вызовам и освоить новые перспективные рынки, на пленарном заседании обсудили представители предприятий Ростеха, профильных министерств и ведомств, а также высших учебных заведений.

Станкоинструментальная промышленность в настоящее время является одной из ключевых составляющих технологического суверенитета страны. В России эта отрасль представлена крупнейшим отечественным производителем станков – группой СТАН, которая работает под управлением входящей в Ростех компании «РТ-Капитал». Выпускаемые холдингом станки крайне востребованы в авиационной промышленности, индустрии обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, поэтому заказчиками СТАНа выступают крупнейшие предприятия Госкорпорации – ОАК, ОДК, «Вертолеты России», Уралвагонзавод.

По данным Минпромторга России, потребление станкостроительной продукции в стране к 2030 году вырастет в 1,5 раза и превысит 60 тысяч единиц. Перед отраслью стоит задача удовлетворить этот спрос, максимально снизив зависимость от импорта в потреблении станкоинструментальной продукции.

«Сейчас на зарубежные станки приходится до 75% от общих объемов поставок, к 2030 году доля импорта должна составлять меньше половины. СТАН активно участвует в решении этой государственной задачи. В ближайшее время компания должна обеспечить максимальную загрузку своих мощностей и существенно нарастить собственное производство, в первую очередь – флагманских моделей станков с ЧПУ, наиболее востребованных рынком. Для этого нужны новые крупные производства. Возможность их запуска мы сегодня прорабатываем вместе с властями Подмосковья, Ивановской области, Республики Башкортостан», – сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

В рамках программы импортозамещения СТАН сконцентрировался на разработке собственных узлов и агрегатов. Результат уже есть: так, станины, кабинетные ограждения и транспортеры для высокоточных станков выпускаются на заводе холдинга в Стерлитамаке, а фрезерные и двухосевые обрабатывающие головы – на заводе в Коломне. Часть элементов для производства станков планируется делать в кооперации с отечественными производителями комплектующих, выстраивая так называемую экосистему поставщиков. Кроме того, развивается международная экономически выгодная кооперация с дружественными странами. А с 2027 года СТАН планирует освоить новые для себя сегменты рынка за счет производства новых моделей станков.

Параллельно Ростех ведет работу по развитию новых технологий. В контуре Госкорпорации действуют Центры аддитивных и роботизированных технологий, также технологию аддитивного производства разрабатывает ижевское НИТИ «Прогресс».

X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» – крупнейшее технологическое мероприятие в России, основной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций. Мероприятие проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при финансовой поддержке Минобрнауки России и правительства Новосибирской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
СТАН
Уралвагонзавод
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.12.2021
Смена руководства холдинга «Вертолеты России»
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
19.08.2014
Третий Международный форум "Технологии в машиностроении" подводит итоги работы
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 06:32
  • 54540
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 05:20
  • 5
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 24.08 01:14
  • 9
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 23:13
  • 1
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 23.08 18:03
  • 9
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 17:28
  • 41
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 23.08 17:14
  • 208
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.08 14:24
  • 1
Военный эксперт не увидел ничего страшного в получении ВСУ ракет SCALP от Франции
  • 23.08 13:34
  • 1
Кадровый холод: потеря «Луны-25» может привести к перестановкам в «Роскосмосе»
  • 23.08 12:50
  • 1
Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
  • 23.08 12:41
  • 1
В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА
  • 23.08 10:57
  • 2
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель