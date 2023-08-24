Напоминает что-то из дней сегодняшних. Почему «Тигры» и «Пантеры» не помогли Германии в Курской битве

Полковник Ходаренок описал, как танки вермахта оказались неспособны изменить ход Курской битвы

80 лет назад - 23 августа 1943 года - с освобождением Харькова завершилась Курская битва. По количеству привлеченных войск, сил и средств она превзошла и битву под Москвой, и Сталинградскую битву. О противостоянии бронетанковых войск вермахта и Красной армии и о том, почему новейшие немецкие танки «Тигр» и «Пантера» не помогли Германии одержать победу - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Одна из величайших битв Второй мировой войны - Курская битва - продолжалась 50 дней. Вермахт в ней потерпел поражение, от которого так и не смог оправиться до конца войны. ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) завоевали господство в воздухе и прочно удерживали его до конца войны. После Курска Германия окончательно отказалась от проведения стратегических наступательных операций и перешла к обороне на всем советско-германском фронте. Стратегическая инициатива перешла к РККА.

В ходе Курской битвы были проведены три стратегические операции: Курская стратегическая оборонительная операция (5 - 23 июля 1943 года), Орловская стратегическая наступательная операция (кодовое наименование «Кутузов», 12 июля - 18 августа 1943 года), Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция («Румянцев», 3 - 23 августа 1943 года). В результате этих операций РККА обескровила, а затем остановила наступление ударных группировок вермахта, нанесла крупное поражение группе армий «Центр», взяла штурмом город Орел, разгромила белгородско-харьковскую группировку противника, освободила Белгород и Харьков, создала благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины.

Летом 1942 года СССР предпринимал все усилия, чтобы выпускать больше средних танков Т-34. В то же время научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных боевых бронированных машин в стране были практически свернуты.

Контрнаступление советских войск 12 июля 1943 года Источник изображения: Михаил Мельник/РИА Новости

В Германии тогда же запускали в серию несколько перспективных танков, самоходно-артиллерийских установок и штурмовых орудий, существенно модернизировали боевые машины, уже состоящие на оснащении бронетанковых войск вермахта. К последним в первую очередь надо отнести Pz.Kpfw IV. Ausf. F2 с длинноствольной 75-мм пушкой KwK 40 L/43 и Pz.Kpfw IV. Ausf. G и H с пушкой KwK 40 L/48. Бронирование передней части корпуса варианта Н увеличилось до 80 мм, и эта модификация по своим ТТХ уже существенно превосходила танк Т-34.

На Курской дуге впервые были задействованы в боях средние танки «Пантера» (Pz.Kpfw V. Ausf. D) и тяжелые самоходно-артиллерийские установки «Фердинанд» (8,8 cm StuK 43 Sfl L/71 Panzerjäger Tiger (P), Sturmkanone mit 8,8 cm StuK 43, Sd.Kfz.184). Всего «Фердинандов» на Курской дуге было 90 (два батальона). Впервые в большом количестве в боевых действиях приняли участие тяжелые танки «Тигр I» (Pz.Kpfw.VI Ausf. E).

В боях под Курском также были отмечены самоходные штурмовые орудия StuG III и StuG 42, самоходно-артиллерийские установки Hornisse, Hummel, Wespe и некоторые другие машины.

Мощные «Тигры»

Наибольший интерес среди новейших германских боевых бронированных машин, безусловно, представляет тяжелый танк «Тигр I» (Pz.Kpfw.VI Ausf. E). В 1942 году было изготовлено 78 танков «Тигр I», в 1943-м - 649 танков, в 1944 году - 623 танка, то есть всего вермахт получил 1350 танков.

Танки «Тигр I» имели заводские номера с 250001 по 251350. Сейчас «живых» танков этого типа сохранилось всего лишь несколько единиц. В музее Бовингтона Соединенного Королевства находится танк 250122, танк 259912 - в музее города Сишейм, еще один танк Pz.Kpfw.VI Ausf. E находится в Музее истории бронетанковой техники МО России в Кубинке.

В момент своего появления и на протяжении еще некоторого времени «Тигр» был самым мощным танком в мире. Его 88-мм пушка KwK 36 L/56 не имела равных, а лобовую броню не мог пробить ни один снаряд. На расстоянии 1,5-2 км «Тигр» уверенно поражал все типы советских танков. Кроме пушки, «Тигр» был оснащен двумя пулеметами 7,92-мм MG34. Боекомплект танка составлял 92 снаряда и 4,5 тыс. патронов.

Танки уходят в разведку. Белгородское направление, июль 1943 года Источник изображения: Федор Левшин/РИА Новости

Корпус танка имел довольно простые очертания и выполнялся из катанной брони. Отсутствие углов рационального наклона брони компенсировалось ее толщиной. Броневая защита «Тигра» выглядела следующим образом:

корпус: лоб - 100 мм, борт - 80 мм, корма - 80 мм, крыша - 25 мм, днище - 25 мм;

башня: лоб - 100 мм, борт - 80 мм, маска пушки - 110 мм.

«Тигр» бы первым немецким танком с ходовой частью, в которой опорные катки устанавливались в шахматном порядке (идея инженера Книпкампа). Эта система с торсионной подвеской обеспечивала плавный ход машины и относительное удобство экипажа. Однако при эксплуатации танков на Восточном фронте в зимнее время между катками набивались снег и грязь, которые замерзали за ночь и к утру блокировали ходовую часть «Тигра».

Возникли и большие трудности с ремонтом танков в полевых условиях. Для того, чтобы заменить один-два поврежденных внутренних катка, приходилось разбирать чуть ли не всю подвеску боевой машины. Существенно усложняло эксплуатацию «Тигра» и наличие двух типов гусениц: транспортные шириной 520 мм, и боевые - 725 мм. Подобное техническое решение было продиктовано тем, что танк по ширине не вписывался в габариты железных дорог рейха. Иногда при транспортировке снимали и внешние катки. Словом, при совершении маршей по железной дороге машину приходилось несколько раз «переобувать».

При производстве танка «Тигр I» использовались два типа двигателей: на первые 250 машин устанавливался бензиновый двигатель «Майбах» HL210P30 мощностью 650 л. с.; на остальных танках - «Майбах» HL230P45 мощностью 700 л. с. Расход топлива на 100 км достигал весьма внушительных величин: по шоссе - 270 литров, по грунтовой дороге - 480 литров. Но это только по паспорту. На самом деле было существенно больше. Боевая масса танка достигала 56 тыс. кг.

В Курской битве приняло участие всего два батальона «Тигров». В составе группы армий «Центр» (северный фас Курской дуги) действовал 505-й тяжелый танковый батальон (45 машин). На южном фасе дуги в боевых действиях принял участие 503-й тяжелый танковый батальон (по одним данным - 43 машины, по другим - 45).

Кроме того, тяжелые танковые роты «Тигров» были в боевом составе некоторых элитных моторизованных дивизий - «Великая Германия» (15 танков), СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (13), СС «Мертвая голова» (15) и СС «Райх» (14). Всего в Курской дуге принимали участие не более 145 «Тигров».

Неуязвимые «Пантеры»

Еще одна германская новинка времен Курской дуги - средние танки «Пантера» (Pz.Kpfw V. Ausf. D2). Усиленный двигатель и улучшенная коробка переключения передач позволили поднять толщину лобовой брони этой версии «Пантеры» до 80 мм, что сделало ее практически неуязвимой для всех советских танковых и противотанковых орудий.

Танк «Пантера» Источник изображения: AP

Вооружение Pz.Kpfw V. Ausf. D2 - 75-мм пушка KwK 42 L/70 с длиной ствола в 70 калибров было предназначено в основном для борьбы с танками. Бронепробиваемость KwK 42 на дальности 2 300 м снарядом PzGr 40/42 превышала 100 мм. Лобовая броня Т-34, напомним, составляла всего 45 мм.

Первыми новые танки получили 51-й и 52-й танковые батальоны, составлявшие ядро 10-й танковой бригады, завершившей формирование к 14 июня 1943 года и принявшей участие в боевых действиях на южном фасе Курской дуги. Эта бригада имела в своем составе 200 «Пантер» (в том числе четыре командирских машины).

Ожидалось, что новые танки хлынут в бреши в советской обороне, проделанные «Тиграми», и быстрыми мощными ударами дезорганизуют русский тыл, подавят всякую волю бойцов РККА к дальнейшему сопротивлению.

Однако менее чем через неделю боевых действий было утрачено 127 «Пантер». Значительная часть вышла из строя по техническими причинам. В строю к 12 июля 1943 на южном фасе дуги оставалось всего 41 машина этого типа.

Гвардейцы-бронебойщики отражают танковую атаку врага, лежа рядом с подбитым танком, 1943 год Источник изображения: Яков Рюмкин/РИА Новости

Мины и пушки против танков

И до Курской битвы, и по результатам боевых действий народному комиссару обороны Маршалу Советского Союза тов. Сталину были представлены несколько служебных записок. В одной из них (составленной еще в конце июня 1943 года), в частности, говорилось: «Артиллерийское вооружение танков Т-34 и КВ - 76-мм пушки - позволяли до настоящего времени вести успешную борьбу со всеми танками противника. Появление у противника танка Т-VI (т. е. «Тигр I», он же Pz.Kpfw.VI Ausf. E), броня которого не пробивается 76-мм пушкой Ф-34, уничтожило это преимущество. Появилась настоятельная необходимость вооружить наши танки пушками большего калибра, обладающими лучшей пробивной способностью».

По итогам боевых действий под Курском Сталину была представлена еще одна служебная записка, в которой отмечалось: «в боях на Орловском, Курском, Белгородском и Харьковском направлениях противник применил новые типы танков и самоходных артустановок («Тигр», «Пантера», «Фердинанд») с пушками калибра 75 и 88 мм, имеющим большую начальную скорость снаряда (830-1050 м/сек) и повышенную толщину бронирования, рассчитанную на защиту от поражения бронебойным снарядом наших 76-мм пушек со всех дистанций…».

По иронии судьбы, одна из величайших побед Красной армии во Второй мировой войне под Курском была одержана в то время, когда советские бронетанковые и механизированные войска в качественном отношении были слабее германских.

Только при благоприятных тактических условиях, которые складывались исключительно во время ближнего боя, когда Т-34 могли приблизиться на расстояние 500-600 м к германским танкам, «Пантеры» и «Тигры» оказывались уязвимыми для огня 76,2-мм пушек Ф-34 советских танков.

Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году Источник изображения: Яков Рюмкин/РИА Новости

Но не одни только советские танки сыграли роль в провале операции «Цитадель». Германский генерал Фридрих фон Меллентин в своих воспоминаниях отмечает, что русские перед операцией «Цитадель» «совершенствовали оборону на вероятных направлениях нашего прорыва, строили несколько оборонительных рубежей и превращали в мощные узлы сопротивления важные в тактическом отношении населенные пункты. Весь район был буквально усеян минами…». Согласитесь, это что-то напоминает уже из дней сегодняшних.

Высокая цена Победы

После танковых сражений на Курской дуге советским руководством были сделаны все необходимые выводы. Закончен выпуск легких танков Т-70 и не развертывалось производство перспективных Т-80, шедших им на замену. На оснащение бронетанковых частей и соединений РККА начали поступать модернизированные танки Т-34-85 и тяжелые танки ИС-2, позволяющие успешно бороться с новыми германскими машинами.

Выпуск Т-34-85 стартовал в январе 1944 года на заводе №112 «Красное Сормово» в городе Горьком. К началу весны 1944 года к серийному производству Т-34-85 подключились два других завода - №174 в Омске и №183 в Нижнем Тагиле. Производство тяжелых танков ИС-2 с 122-мм пушкой Д-25Т было развернуто уже в начале 1944 года. Впервые танк был применен в Корсунь-Шевченковской операции.

За победу на Курской дуге бронетанковыми и механизированными войсками РККА была заплачена весьма высокая цена. В Курской стратегической оборонительной операции было потеряно 1 614 советских танков и САУ, в Орловской стратегической наступательной операции - 2586 танков и САУ, в Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции - 1 864 танка и САУ. Итого - 6064 танка и самоходных артиллерийских установок. О потерях Вермахта в Курской битве споры идут до сих пор (по разным данным, Германия потеряла от 760 до 1200 танков). Генерал Фридрих фон Меллентин, в частности, пишет: «Наши танковые дивизии, находившиеся в таком прекрасном состоянии в начале битвы, были теперь обескровлены».

Михаил Ходаренок