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Военное обозрение

Новый подводный беспилотник Украины «Маричка» прошел тестирование

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине вывел на новый уровень использование беспилотных аппаратов как воздушных, так и морских самого разного типа. Обе стороны активно их используют и ведут деятельность по разработке новых и усовершенствованию существующих беспилотников.

Сегодня несколько украинских аккаунтов в социальных сетях опубликовали видео, демонстрирующее новый якобы украинский подводный беспилотник-камикадзе под названием «Маричка».

На видео сообщается, что «Маричка» представляет собой беспилотный подводный аппарат шириной 1 и длиной 6 метров и дальностью действия около 1000 километров. Он может выполнять атакующие, транспортные или разведывательные миссии. Грузоподъемность и другие технические детали беспилотника пока неизвестны.

Если верить украинским СМИ, «Маричка» - это беспилотник собственной разработки, созданный инженерами-добровольцами на пожертвования. Сообщается, что ориентировочная стоимость беспилотника составляет около 16 миллионов гривен (более 430 тысяч долларов).

Ожидается, что после испытания боевых возможностей «Маричка» будет использоваться в операциях против кораблей Российского Черноморского флота, а также критически важных объектов инфраструктуры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
ЧФ
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