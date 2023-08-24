Роскосмос поздравил коллег из Индии с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну

Как отметили в госкорпорации, исследования Луны важны для всего человечества

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Роскосмос поздравил индийских коллег с посадкой аппарата "Чандраян-3" на поверхность Луны, состоявшейся в среду.

"Госкорпорация "Роскосмос" поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3", - говорится в поздравлении.

Как указали в госкорпорации, исследования Луны важны для всего человечества, поскольку в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса.

Как сообщила в среду Индийская организация космических исследований (ISRO), посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" успешно осуществил мягкую посадку на поверхность Луны.