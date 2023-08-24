Источник изображения: topwar.ru

Индия буквально ворвалась в малочисленный клуб держав, обладающих технологиями по освоению космоса. Причем мелочиться в Нью-Дели не стали и сразу приступили к реализации одного из сложнейших в истории всей мировой космонавтики проектов, запустив первую лунную миссию «Чандраян-1» в 2008 году.

Вторая миссия по отправке на Луну станции «Чандраян-2» потерпела неудачу при попытке мягкой посадки в момент совершения критического маневра разворота.

Индийская автоматическая космическая станция «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа, после чего аппарат начал совершать облеты спутника Земли с целью сократить расстояние перед посадкой до ста километров. На самом деле, ракета-носитель останется на орбите, выполняя роль спутника-ретранслятора сигналов, на лунную поверхность будет отправлен спускаемый модуль «Викрам».

Маневр по его отделению от базовой платформы был запланирован на 17 августа, позднее Индийская организация космических исследований сообщила, что спуск может быть отложен на 27 августа. Однако ничего непредвиденного, как в случае с российским аппаратом «Луна-25», не произошло. Спускаемый модуль начал прилунение в заданную дату.

Сегодня индийская автоматическая станция «Чандраян-3» передала кадры съемок поверхности Луны, сделанные одной из камер посадочного модуля «Викрам». На данный момент уже известно, что посадочная платформа лунной станции «Чандраян-3» успешно совершила мягкую посадку, впервые в истории изучения спутника Земли прилунившись на его Южном полюсе. За трансляцией Индийского космического агентства следили премьер-министр Нарендра Моди и еще 7,8 млн человек.

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии «Чандраян-3» позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле «Викрам».