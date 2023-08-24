Войти
Военное обозрение

Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» передала кадры съемок поверхности Луны

272
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индия буквально ворвалась в малочисленный клуб держав, обладающих технологиями по освоению космоса. Причем мелочиться в Нью-Дели не стали и сразу приступили к реализации одного из сложнейших в истории всей мировой космонавтики проектов, запустив первую лунную миссию «Чандраян-1» в 2008 году.

Вторая миссия по отправке на Луну станции «Чандраян-2» потерпела неудачу при попытке мягкой посадки в момент совершения критического маневра разворота.

Индийская автоматическая космическая станция «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа, после чего аппарат начал совершать облеты спутника Земли с целью сократить расстояние перед посадкой до ста километров. На самом деле, ракета-носитель останется на орбите, выполняя роль спутника-ретранслятора сигналов, на лунную поверхность будет отправлен спускаемый модуль «Викрам».

Маневр по его отделению от базовой платформы был запланирован на 17 августа, позднее Индийская организация космических исследований сообщила, что спуск может быть отложен на 27 августа. Однако ничего непредвиденного, как в случае с российским аппаратом «Луна-25», не произошло. Спускаемый модуль начал прилунение в заданную дату.

Сегодня индийская автоматическая станция «Чандраян-3» передала кадры съемок поверхности Луны, сделанные одной из камер посадочного модуля «Викрам». На данный момент уже известно, что посадочная платформа лунной станции «Чандраян-3» успешно совершила мягкую посадку, впервые в истории изучения спутника Земли прилунившись на его Южном полюсе. За трансляцией Индийского космического агентства следили премьер-министр Нарендра Моди и еще 7,8 млн человек.

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии «Чандраян-3» позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле «Викрам».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Похожие новости
07.07.2023
Индия планирует запустить межпланетную станцию к Луне 14 июля
06.03.2020
Индийскую лунную миссию "Чандраян-3" запустят в 2021 году
10.09.2019
Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне
09.09.2019
Индийский модуль "Викрам" обнаружили на Луне
24.10.2013
Индия переносит старт своего марсианского аппарата на 5 ноября
25.02.2013
Индия планирует миссию на Марс в октябре
01.08.2012
Индия готова отправиться на Марс в 2013 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 06:32
  • 54540
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 05:20
  • 5
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 24.08 01:14
  • 9
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 23:13
  • 1
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 23.08 18:03
  • 9
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 17:28
  • 41
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 23.08 17:14
  • 208
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.08 14:24
  • 1
Военный эксперт не увидел ничего страшного в получении ВСУ ракет SCALP от Франции
  • 23.08 13:34
  • 1
Кадровый холод: потеря «Луны-25» может привести к перестановкам в «Роскосмосе»
  • 23.08 12:50
  • 1
Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
  • 23.08 12:41
  • 1
В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА
  • 23.08 10:57
  • 2
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель