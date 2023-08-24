Войти
ТАСС

Моди назвал "рассветом новой Индии" посадку аппарата на Луне

256
0
0
Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ
Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ.
Источник изображения: invoen.ru

Индия стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Успех миссии "Чандраян-3" и посадка индийского аппарата на Луне - это "рассвет новой Индии". Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, который следил за модулем, находясь в Йоханнесбурге, где он принимает участие в саммите БРИКС.

"Когда мы видим такие исторические моменты, мы очень гордимся. Это рассвет новой Индии", - сказал глава индийского правительства в прямом эфире индийских телеканалов. Он поздравил специалистов Индийской организации космических исследований (ISRO) с успехом. "Я от всей души поздравляю ISRO и ее ученых с этим беспрецедентным достижением. Пусть я и нахожусь в Южной Африке, мое сердце было с миссией "Чандраян", - сказал Моди. "Ни одна другая страна раньше не могла приземлиться в этой части Луны, это изменит все повествования и истории о Луне. Мы являемся свидетелями нового полета новой Индии. Была написана новая история", - добавил премьер-министр.

Посадочный модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход. Спускаемый модуль "Викрам" назван в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), луноход назван "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.

Лунный полюс был выбран специалистами Индийской организации космических исследований (ISRO) в качестве цели экспедиции потому, что пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район - миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе лунного экватора.

Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли - в 2008 году эта станция стала первой, кто обнаружил доказательства наличия воды на Луне. Полученные данные позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность для анализа и понимания истории появления воды в Солнечной системе.

Планируется, что индийский луноход, который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Компании
ISRO
Проекты
БРИКС
Луна
Похожие новости
09.10.2019
Союз покорителей Марса
23.07.2019
Луноход летит к Луне: Индия запустила "проект века"
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
29.01.2015
Россия создает космическую коалицию с Китаем и Индией
28.09.2011
На Марс через Луну
27.07.2011
Заявка на лидерство в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 06:32
  • 54540
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 05:20
  • 5
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 24.08 01:14
  • 9
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 23:13
  • 1
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 23.08 18:03
  • 9
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 17:28
  • 41
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 23.08 17:14
  • 208
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.08 14:24
  • 1
Военный эксперт не увидел ничего страшного в получении ВСУ ракет SCALP от Франции
  • 23.08 13:34
  • 1
Кадровый холод: потеря «Луны-25» может привести к перестановкам в «Роскосмосе»
  • 23.08 12:50
  • 1
Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
  • 23.08 12:41
  • 1
В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА
  • 23.08 10:57
  • 2
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель