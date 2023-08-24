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ТАСС

На Балтийском флоте проходят учения по радиоэлектронному подавлению ударных беспилотников

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Станция постановки помех Р-330Ж "Житель"
Станция постановки помех Р-330Ж "Житель".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin

Военнослужащие также отрабатывают задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации и выводу системы из строя

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Тактико-специальные учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения противовоздушной обороны Балтийского флота проходят в Калининградской области. Участники учений отрабатывают задачи по выводу из строя средствами РЭБ ударных и других беспилотных летательных аппаратов "противника", сообщила пресс-служба флота.

"На одном из полигонов в Калининградской области проходит специальное учение подразделений радиоэлектронной борьбы соединения противовоздушной обороны Балтийского флота с применением стоящих на вооружении современных комплексов РЭБ "Красуха-4С", Р-934б "Синица", Р-330Ж "Житель", - говорится в сообщении. В маневрах задействовали более 20 единиц специальной и военной техники.

В пресс-службе флота также отметили, что военнослужащие выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника, а также наносят радиоэлектронные удары по комплексам беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в ходе учения отрабатываются задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации, выводу системы из строя.

Как указали ТАСС в пресс-службе, в ходе учений активно используется опыт подразделений РЭБ, полученный российскими военными в ходе специальной военной операции, по противодействию попыткам атак ударными беспилотниками. 

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