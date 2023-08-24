На вооружении российских войск замечена РСЗО «Снежинка»

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РСЗО «Снежинка» впервые была продемонстрирована 9 мая 2018 года. Данная ракетная система была разработана усилиями конструкторов из Донецка. С тех пор она была замечена в августе 2022 года. Теперь же появились кадры, на которых «Снежинка» российских войск ведет огонь по позициям украинских войск.

В качестве средства поражения выступает неуправляемый реактивный снаряд калибра 324 мм, способный поражать цели на расстоянии 1,5-9,6 км, что значительно меньше, чем, например, у системы БМ-21 «Град». Всего на автомобильном шасси, в роли которого используется КрАЗ-260, расположено два НУРС на двух направляющих.

Несомненным преимуществом Донецкой ракеты является разрушительная сила, которой она обладает, однако в силу своей специфики она предназначена скорее для уничтожения стационарных целей

- отмечается в польской прессе.

Как указывается, в связи с применением «Снежинки» на фронте возникает вопрос о масштабах производства боеприпасов для этой специфической системы. Предполагается, что выпуск снарядов налажен на той же площадке, где изготавливается сама РСЗО.

На аналогичном шасси размещается 217-мм колесная РСЗО «Чебурашка», которая также была разработана Донецкими специалистами. Она ведет огонь по неприятелю термобарическими снарядами.