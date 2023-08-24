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ТАСС

Зеленский попросил у Финляндии F-18

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

Хельсинки выводят эти истребители из эксплуатации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать украинским вооруженным силам истребители четвертого поколения F-18 (Hornet), которые Хельсинки выводят из эксплуатации.

"Мы берем все, что нам дают. <...> Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы [возьмем] с удовольствием", - сказал он на совместной пресс-конференции с Орпо, который сейчас находится в Киеве.

Зеленский отметил, что приоритетными для Украины остаются F-16 из-за их количества, которое может обеспечить потребности военно-воздушных сил страны. Однако, по его словам, Украина готова "взять любые типы самолетов".

20 августа Зеленский заявил о договоренности с Амстердамом по поставкам 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16. Шесть первых самолетов поступят до конца этого года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, их обучение займет как минимум шесть месяцев.

F-18 - палубный истребитель-бомбардировщик, разработан в США в 1970-х годах, остается на вооружении некоторых стран Европы. 

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