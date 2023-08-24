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ЦАМТО

ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет"

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БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 23 августа. Вооруженные силы Украины сообщили о разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", в настоящее время идет масштабирование проекта, передает "РИА Новости".

"Украина разрабатывает свою версию дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". Сейчас происходит масштабирование проекта, есть четкое видение сроков и количества", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ.

По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, который занимается вопросом беспилотников, есть производители, создавшие соответствующий продукт.

"Сегодня "Ланцет" – это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц в России производятся сотни "Ланцетов", это большая угроза", – приводит слова М.Федорова украинское издание Liga.net.

Как отмечает издание, "Ланцеты" выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов ВСУ используют экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение типа Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и прочее, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Тунгуска
Проекты
БПЛА
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