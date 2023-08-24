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ТАСС

Индия предложила создать консорциум космических исследований в рамках БРИКС

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Объединение БРИКС
Объединение БРИКС.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил о работе над группой спутников стран объединения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Индия предлагает странам БРИКС продолжить углубление сотрудничества в космосе путем создания консорциума космических исследований. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Мы уже работаем над группой спутников стран БРИКС. Шагом вперед стало бы обсуждение создания консорциума космических исследований БРИКС. В его рамках можно проводить космические исследования, метеорологические наблюдения в интересах всего мира", - сказал он, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, председательствующий на заседании, отметил предложении Моди. "Это стоит изучить, это очень дальновидное предложение", - сказал Рамапоса.

Он также поздравил Индию с успешной реализацией программы "Чандраян-3", в рамках которой в среду Индийская организация космических исследований, как ожидается, осуществит попытку мягкой посадки на Луну модуля с луноходом. 

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