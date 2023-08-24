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РИА Новости

Лучше, чем у НАТО. В США восхитились мощью российского оружия

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Американские СМИ: танк Т-14 "Армата" – самый передовой в мире

МОСКВА, 23 августа/ Радио Sputnik. Российский танк Т-14 "Армата" – самая совершенная военная машина из современных, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Танк уже доказал свою эффективность в боевых столкновениях на Украине, отмечает издание. Несмотря на то, что Т-14 будет дорабатываться с учетом опыта спецоперации, уже сейчас он демонстрирует превосходство над аналогичными танками НАТО.

"К числу самых передовых особенностей танка T-14 относятся его система датчиков, огромная дальность поражения, превышающая аналогичный показатель танков НАТО в три раза, мощный уровень броневой защиты, в особенности для экипажа, высочайшая мобильность и выгодное соотношение мощности и веса", – говорится в статье.

"Армата" намного опередил свое время и сейчас является самым совершенным танком в мире, резюмировал автор.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о возможностях российских танков.

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Россия
США
Украина
Продукция
Армата
Проекты
NATO
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