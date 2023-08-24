Западная пресса сообщает о значительных потерях брошенных в атаку резервов ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

82-я десантно-штурмовая бригада украинской армии, которую командование ВСУ недавно задействовало для наступления на Запорожском направлении, сразу же после начала боев начала терять технику.

По данным американского издания Forbes, за неделю боестолкновений подразделение потеряло как минимум две из имевшихся у него 20 машин для разминирования M1132 Stryker. Обстоятельства их поражения и то, выжили ли экипажи, не сообщаются.

Американское издание отмечает высокую степень уязвимости М1132. Тогда как большинство других машин для разминирования создаются на базе танковых корпусов с толстой броней, техника этого типа намеренно сделана легкой для возможности транспортировки по воздуху, что также делает эти машины уязвимыми для поражения осколками, ПТУР и даже для крупнокалиберных пулеметов. Добавление тяжелых противоминных катков ухудшило проходимость M1132 Stryker, замедлив их и сделав лёгкой мишенью для российской артиллерии.

Источник изображения: topwar.ru

Как правило, эти машины при наступлении идут первыми через минные поля, а за ними следует основная военная техника. На вооружении украинской бригады стоят 14 британских танков Challenger 2, а также 40 немецких БМП Marder и 90 американских колесных БМП Stryker.

Издание отмечает, что украинское командование держало 82-ю бригаду в резерве и планировало ввести в бой, когда остальным наступательным бригадам потребуется ротация. Однако, после того, как 47-я бригада ВСУ, задействованная в наступлении на село Работино на Запорожском направлении, потеряла значительное количество своей бронетехники, Генштаб ВСУ был вынужден бросить в бой имевшиеся стратегические резервы.

На американском канале Fox News говорится о том, что с начала контрнаступления стратегические резервы ВСУ потеряли как минимум треть своего личного состава. При этом Киев продолжает гнать свои формирования на линии обороны ВС РФ.

Ранее ряд западных СМИ сообщали, что 82-я бригада является одним из последних значительных резервов ВСУ на Запорожском направлении.