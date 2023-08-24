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ТАСС

Финляндия заявила о подготовке очередного пакета военной помощи Украине

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Флаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day

Страна уже предоставила Киеву военную помощь на общую сумму €1,2 млрд

СТОКГОЛЬМ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Финляндии готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Об этом глава правительства страны Петтери Орпо заявил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, правительство готовит уже 18-й пакет помощи. "Мы примем решение и сообщим об этом подробнее на этой неделе", - приводятся слова главы правительства на его официальном сайте.

Общий объем помощи, которую Финляндия оказала Украине, составляет более €1,7 млрд. Военную помощь Финляндия предоставила Киеву на общую сумму €1,2 млрд.

В будущем Финляндия рассчитывает принять активное участие в восстановлении Украины и уже готовит план сотрудничества в этой области. "Здесь мы используем наш опыт, особенно в области зеленого перехода, образования, цифровизации и энергетического сектора", - сказал премьер. 

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Страны
Украина
Финляндия
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