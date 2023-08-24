«В ожидании военной интервенции»: Нигерия получила китайские самоходные гаубицы

Источник изображения: topwar.ru

Нигерия, власти которой претендуют на доминирование в регионе Сахель, активно закупает военную технику на мировом рынке. В частности, осуществляются поставки российских вертолетов Ми-35 (последняя известная отгрузка прошла в конце июля) и китайской артиллерии.

Так, на ресурсе Military News Nigeria на днях были опубликованы фотографии, зафиксировавшие прибытие в страну новой партии (не менее 15 единиц) 105-мм САУ SH5 и 122-мм самоходок SH2 от компании NORINCO из КНР.

Нигерийская армия продолжает наращивать свой военный потенциал в ожидании потенциальной интервенции в соседний Нигер

- говорится в западной прессе.

105-мм колесная САУ SH5 имеет вес 11500 кг, максимальная скорость движения по дороге составляет 90 км/ч, запас хода – 600 км. Самоходка обладает компьютеризированной СУО, которая работает в паре с навигационной системой GPS. Для облегчения передвижения по сложному рельефу SH5 оснащена системой централизованной подкачки шин.

Источник изображения: topwar.ru

Броня SH5 предназначена для защиты экипажа (из четырех бойцов) от огня из стрелкового оружия и осколков снарядов. Она имеет следующие габариты: длина 8,0 м, ширина 2,5 м и высота 2,7 м.

SH2 оснащается 122-мм (как в данном случае) или 105-мм пушкой. Она имеет такую же массу, скорость и запас хода, защиты и систему наведения, как у SH5. Однако экипаж состоит из пяти солдат. Габариты немного больше: длина составляет 8,5 м, ширина 2,5 м и высота 2,95 м.

На фоне планов вторжения в Нигер усиление вооруженных сил Нигерии с прибытием 15 китайских самоходных гаубиц, может стать не таким тривиальным, как кажется

- полагают в западной прессе.