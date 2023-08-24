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ЦАМТО

Тайвань получит первые ОБТ M1A2T "Абрамс" в 2024 году

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Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год
Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год.
Источник изображения: Ronkainen

ЦАМТО, 23 августа. Власти Тайваня рассчитывает получить первую партию основных боевых танков M1A2T "Абрамс" американского производства в следующем году.

Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой заявление президента острова Цай Инвэнь. По данным МНО Тайваня, в 2024 году в страну будут доставлены 38 танков, в 2025 году – 42 ед., а в 2026 году – 28 ед.

Вооруженные силы Тайваня должны были получить первую пару основных боевых танков M1A2T на территории США в июне 2022 года. По информации Liberty Times, с использованием первых двух образцов уже организовано обучение личного состава заказчика вождению, стрельбе и обслуживанию данной техники. После обучения военнослужащие возвратятся на Тайвань в качестве инструкторов.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через Тайбэйское представительство по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", сопутствующего оборудования, вооружений, боеприпасов и услуг на сумму до 2 млрд. долл. США.

ОБТ M1A2T "Абрамс" позволят обновить имеющийся парк из 1000 устаревших танков (в основном версий M60A3 и M48H CM11). В представленном в апреле 2020 года в парламент отчете СВ Тайваня говорилось, что на закупку танков выделено 40,52 млрд. новых тайваньских долл. (1,42 млрд. долл. США).

Кроме того, Минобороны США 12 июля 2022 года объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией BAE Systems Land & Armaments соглашения на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88 "Геркулес" (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System – HERCULES) для ВС Тайваня. Стоимость соглашения оценивается в 40,573 млн. долл. Планируется, что работы по контракту будут выполнены на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и будут завершены до 30 апреля 2024 года.

M1A2T представляет собой модифицированную под требования ВС Тайваня версию M1A2 SEPv2. По данным МНО Тайваня, 120-мм гладкоствольная пушка M1A2T позволяет пробивать 850-мм катаную гомогенную броню. Танк оборудован композитной 850-мм броней и оснащен системой боевого управления для повышения эффективности ведения боевых действий и средствами самообороны для повышения живучести. Газотурбинный двигатель AGT-1500 мощностью 1500 л.с. позволяет развивать скорость 68 км/ч.

МНО Тайваня в марте 2022 года также сообщало, что приступит к строительству укрытий для танков, чтобы повысить живучесть бронетехники на случай конфликта. Кроме того, армия расширит и оснастит современным оборудованием полигоны на базах Чанган и Кенгзику. Общая стоимость трех проектов превышает 2,5 млрд. тайваньских долл. (87,49 млн. долл. США).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
М-60
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
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