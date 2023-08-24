В США посоветовали украинцам пересесть с "Леопардов" на советские танки

Украине не стоит рисковать западными танками, пуская их на прорыв российской обороны, пишет Newsweek. По мнению военных экспертов, куда разумнее жертвовать старыми советскими Т-64. "Лучшие" машины от союзников следует уберечь от минных полей противника и оставить в резерве — на всякий случай.

Элли Кук

Украина должна задействовать свои старые танки, чтобы проложить путь через территорию, которую Россия тщательно заминировала в целях сдерживания атак противника. Сейчас контрнаступление идет медленно, но настойчиво, а истерзанная конфликтом страна упорно и методично добивается небольших успехов (мнение автора субъективно — достижения ВСУ сомнительны, — Прим. ИноСМИ).

"Не стоит рисковать лучшими танками, пуская их на прорыв минных полей", — заявил бывший офицер армии США Дэн Райс (Dan Rice), который прежде был советником у главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Давно уже разрекламированное украинское контрнаступление началось в первых числах июня. Тогда военное командование страны ввело в бой на передовых рубежах полученные незадолго до этого машины "Леопард", а войска начали прощупывать российскую оборону на востоке и юге.

Более старыми и менее сложными танками типа советского Т-64 можно пожертвовать, сказал Райс, добавив, что "Леопарды" и "Абрамсы" будут намного эффективнее при развитии успеха, если ВСУ удастся прорвать тщательно заминированные защитные рубежи.

"В самом начале июня украинские солдаты пытались использовать „Леопарды“, но застряли на минных полях, которые подготовили русские, формируя свою глубоко эшелонированную систему обороны, — рассказала научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон (Marina Miron). — Это был горький урок для военнослужащих ВСУ".

В начале 2023 года — к тому моменту полномасштабный вооруженный конфликт длился почти год — в распоряжении Киева были примерно 250 основных боевых танков Т-64БВ и 50 единиц Т-64БМ. Эти цифры приводит Международный институт стратегических исследований.

После этого начали прибывать немецкие "Леопарды 1" и "Леопарды 2", а также британские "Челленджеры 2", которые пополнили ряды механизированных батальонов, готовые к применению недавно обученными украинскими танкистами.

Но эти ресурсы не безграничны. Наряду с небольшим числом "Челленджеров 2" и "Абрамсов" американской поставки, которые пока еще не доставлены, у ВСУ десятки "Леопардов 2". В ближайшие месяцы к ним должны прибыть машины более ранней модели "Леопард 1".

Голландский аналитический сайт Oryx, использующий информацию из открытых источников, подтвердил потерю шести "Леопардов 2А4" и девяти "Леопардов 2А6", последние немного новее. Но он считает только визуально проверенные данные, так что реальное число подбитых танков может быть больше.

По словам Райса, эта техника наиболее эффективна, когда ведет огонь по российским войскам в движении на высокой скорости. "Я бы держал их в резерве до тех пор, пока украинцы не проделают проходы в минных полях или не совершат охват (также "клещи", военный маневр, подразумевающий охват менее подвижной армии с двух флангов, — Прим. ИноСМИ)", — пояснил он.

ВСУ сильно рискуют, применяя эти танки западного производства в присоединенной к России южной Запорожской области, где идут ожесточенные бои. "Дело не только в минах, но и в том, что противник очень легко обнаруживает их на открытой местности юга", — добавила Мирон.

Но минные поля — это не просто досадная помеха для продвигающихся на протяжении всего летнего сезона ВСУ. Киев знал об их существовании. Президент страны Владимир Зеленский в первый месяц операции заявил, что Украина надеялся отбросить российскую армию назад до того, как Москва начнет укреплять свою оборону.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось гораздо раньше, поскольку все понимали, что если оно начнется позже, то больше территорий будет заминировано, — заявил Зеленский телеканалу CNN. — Мы даем нашему противнику время и возможность установить больше мин и подготовить линии обороны".

ВСУ уже критикуют за низкие темпы наступления в последние два с половиной месяца. А кое-кто считает, что от успехов Киева в этом году будут зависеть объемы и сроки оказания помощи со стороны зарубежных союзников.

Но сейчас Украина — "самая заминированная страна в мире", как заявил в прошлом месяце ее министр обороны.

"Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр", — рассказал министр Резников газете Guardian в начале третьего месяца контрнаступления. Наше издание не смогло проверить эти утверждения.

ВСУ весьма изобретательно применяют беспилотные летательные аппараты, производство которых было быстро налажено в стране. По словам Мирон, дроны используются в том числе и для обнаружения мин. Но пока, несмотря на все усилия, тяжелые танки лучше всего использовать в боях, какие сегодня идут вблизи полуразрушенного города Артемовска в Донецкой области.

Время не на стороне Украины, отметила Мирон. Она скоро лишится возможности использовать новую технику на таких территориях как Запорожье, так как приближается осень, а вместе с ней — дождливый сезон.

В условиях осенней распутицы "Леопарды" и "Челленджеры" могут увязнуть в грязи. Мирон добавила: "Прорывов российских оборонительных линий в Запорожье не наблюдается. Так что сейчас лучше всего не терять эти машины понапрасну".