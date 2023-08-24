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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о проблемах Украины с танковым парком

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Anadolu Agency/Ercin Erturk

Военный эксперт Леонков: у Украины есть проблемы с танковым парком

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются проблемы со старым танковым парком. Об этом 23 августа «Известиям» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Накануне американский журнал Newsweek написал, что Украине лучше не использовать полученные западные танки из-за способности российских войск их обнаружить ввиду «географических особенностей местности».

«У них беда со старым танковым парком. Советского наследия осталось всего ничего. А то, что находится на складах НАТО, те же старые «Леопарды», нужно еще привести в состояние боеспособности. Германия пытается это сделать, но ничего у них не получается. Но это сути не меняет: можно ездить хоть на каком угодно танке, он всё равно подбиваем. Поэтому подобные советы — это советы капитана Очевидность: «Не ездите, и будет вам хорошо». Не будет хорошо», — сказал Леонков.

В начале августа Forbes сообщил, что ВСУ начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 после высоких потерь западной техники, понесенных в июне в начале контрнаступления. Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley производства США.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники ВСУ за месяц. В частности, украинские войска потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, уточнил Шойгу.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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