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ЦАМТО

Минобороны Индонезии и Boeing подписали меморандум о закупке истребителей F-15EX

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F-15EX
F-15EX.
Источник изображения: USAF

ЦАМТО, 23 августа. Компания Boeing объявила о состоявшейся на предприятии в Сент-Луисе церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по вопросу закупки Джакартой 24 истребителей F-15EX.

Документ подписали глава Агентства оборонных программ Минобороны Индонезии Юсуф Джаухари и вице-президент и руководитель программы Boeing Fighters Марк Сирс.

Стороны достигли договоренности заключить соглашение о продаже самолетов F-15EX для ВВС Индонезии при условии получения одобрения администрации США во время визита министра обороны Индонезии Прабово Субианто в Соединенные Штаты.

Присутствовавший при подписании меморандума Прабово Субианто заявил, что рад объявить о намерении закупить истребители F-15EX для ВС Индонезии. По его словам, "этот современный истребитель должен обеспечить защиту страны благодаря своим передовым возможностям".

Как заявляет Boeing, F-15EX – это самая современная версия F-15 с цифровой электродистанционной системой управления (ЭДСУ), новой системой радиоэлектронной борьбы, полностью стеклянной цифровой кабиной пилотов, новейшими боевыми системами и программным обеспечением. Данные технологии будут использованы при создании нового F-15IDN для Индонезии. В настоящее время самолеты линейки F-15 эксплуатируются в семи странах мира.

Несмотря на подписание меморандума, пока к конкретной закупке имеются некоторые вопросы. Так, документ предполагает продажу до 24 истребителей вместо 36 ранее одобренных Конгрессом США. Кроме того, в меморандуме индонезийский истребитель упоминается как "F-15IDN", в отличие от ранее использовавшегося обозначения "F-15ID". Меморандум подписан на фоне продолжающейся закупки ВВС Индонезии истребителей "Рафаль" французской Dassault Aviation (10 августа вступил в силу твердый заказ на поставку очередной партии этих самолетов, увеличив общий объем до 24 ед.).

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индонезии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 истребителей F-15ID и сопутствующего оборудования на сумму до 13,9 млрд. долл. По данным местных СМИ, около 9,8 млрд. долл. указанной суммы приходится на самолеты и около 4,4 млрд. долл. – на сопутствующее оборудование.

Заявление о планах продажи американских самолетов было сделано вслед за подписанием командованием ВВС Индонезии контракта на поставку 42 французских истребителей "Рафаль".

По сообщениям СМИ, окончательное решение о реализации сделки власти Индонезии приняли после визита в Индонезию в ноябре 2022 года министра обороны США Ллойда Остина и его переговоров с главой военного ведомства страны Прабово Субианто.

На прошлогодней выставке IndoDefence-2022 в Джакарте компания Boeing подписала меморандум о взаимопонимании с Indonesian Aerospace (также известной как PTDI), предусматривающий оценку возможных направлений сотрудничества в случае заключения контракта на поставку F-15ID.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
F-15
Rafale
Компании
Boeing
Dassault
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