Названы особенности построенного для Черноморского флота «Каракурта»

Малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800 «Каракурт», который несет крылатые ракеты «Калибр», сможет поражать надводные дроны в ходе специальной военной операции. Особенности корабля назвал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Это боевой корабль третьего ранга, проект "Каракурт", это первый каракуртовец на Черноморском флоте, построенный на Керченском судостроительном заводе. Этот завод выпускает корабль впервые за 25 лет, если не больше. Он несет восемь ракет "Калибр", у него мощное ПВО в лице морского варианта "Панциря-М" — зенитно-ракетного артиллерийского комплекса, который позволяет сбивать беспилотники и воздушные цели», — сказал он.

Дандыкин предположил, что МРК могут использовать в ходе спецоперации для запуска ракет «Калибр», а также борьбы с надводными дронами с помощью бортового оружия «Циклона». Он отметил, что в арсенал корабля входят крупнокалиберные пулеметы.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России планируют принять три МРК проекта 22800. Еще два корабля этого проекта введут в эксплуатацию в 2024 году.

В том же месяце стало известно, что МРК «Циклон» вошел в состав ВМФ России. Торжественная церемония приема в состав флота состоялась на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы.